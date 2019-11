Flair & Multi-Gyn

Overmatige afscheiding, een onaangename vaginale geur of jeuk. Vaginale ongemakken zijn vervelend. Gelukkig ben je niet de enige. Ongeveer 80% van de vrouwen heeft er wel eens last van. Blijf er niet langer mee rondlopen en doe de vagina-check-test.

Wist je dat in je vagina, net als in je mond en darmen, bacteriën en schimmels in een bepaald evenwicht met elkaar leven? Dit wordt ook wel je ‘vaginale flora’ genoemd. Over het algemeen reinigt je vagina zich vanzelf en heeft het een lage pH-waarde. De melkzuurbacteriën (de lactobacillen) zorgen voor deze lage pH-waarde, wat betekent dat het relatief zuur is in je vagina. Hierdoor krijgen schadelijke schimmels geen kans om zich verder te ontwikkelen. Soms raakt deze natuurlijke balans uit…tsja, balans. Bijvoorbeeld als je een SOA hebt. Maar ook andere oorzaken kunnen het proces negatief beïnvloeden.

Last van je afscheiding

Als de geur en/of kleur van je vaginale afscheiding plotseling afwijkt, wil je vagina je meestal iets duidelijk maken. Heb je bijvoorbeeld last van een witte en brokkelige afscheiding? Dan heb je misschien een schimmelinfectie te pakken (ook wel Candida genoemd). Is je afscheiding grijzig en waterig met een sterke visgeur? Dit kan duiden op bacteriële vaginose. Bij beide ongemakken zijn de goede en slechte bacteriën en schimmels die van nature in je vagina voorkomen uit balans. De slechte bacteriën krijgen de overhand, waardoor de goede bacteriën hun beschermende rol niet meer kunnen vervullen. Zowel een schimmelinfectie als bacteriële vaginose kan vanzelf overgaan. Maar met een vaginaal product kun je het proces versnellen en de klachten verminderen.

Jeuk en irritatie

Ook vaginale jeuk, irritatie en branderigheid is erg vervelend. Vaak zijn het tekenen van een schimmelinfectie of bacteriële vaginose, maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. Misschien heb je last van schaamluis of verzorg je je vagina (onbewust) op een verkeerde manier. Je vagina is erg gevoelig en vatbaar voor irritaties, dus was je intieme zone liever niet met zeep. Daarnaast is het slim om tijdens je menstruatie tampons en maandverband regelmatig te vervangen. Dat voorkomt irritaties.

Deze gel, die je inwendig kunt gebruiken, is gebaseerd op natuurlijke ingrediënten. Het is makkelijk in te brengen en vermindert niet alleen een onaangename geur en afscheiding, maar werkt ook direct verzachtend bij jeuk en irritatie. Daarnaast herstelt het de natuurlijk pH-waarde van je vagina.

