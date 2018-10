Dit wist jij nog niet over metabole ziekten

Flair & VriendenLoterij

In Nederland zijn er ruim 10.000 gezinnen met één of meerdere kinderen met een metabole ziekte. Het is zelfs één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Wat weet jij eigenlijk over metabole ziekten? En ben jij er bewust van dat het ook iemand uit jouw omgeving kan overkomen?

‘Metakids’ zijn kinderen die lijden aan een metabole ziekte. Hun stofwisseling werkt niet goed en dat sloopt hun lichaam. Metabole ziekten zijn zelfs één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Veel metakids halen hun eerste verjaardag niet eens. Andere kindjes raken levenslang lichamelijk en verstandelijk gehandicapt. Dat komt omdat deze slopende ziekten vaak te laat herkend worden en ze daardoor niet of niet snel genoeg behandeld kunnen worden. Hoe verdrietig.

Zeven feiten over deze ziekte

Veel mensen zijn niet bekend met metabole ziekten en wat het precies inhoudt. Wist jij bijvoorbeeld dat:

Metabole ziekten, ook wel stofwisselingsziekten genoemd, aangeboren, erfelijke ziekten zijn?

Er meer dan 1000 verschillende vormen zijn?

Ieder jaar in Nederland ruim 800 kinderen worden geboren met een metabole ziekte?

Dat er voor 50% van deze kinderen nog geen behandeling is. En zij hierdoor verstandelijk en/of lichamelijk beperkt raken?

Artsen en onderzoekers denken dat door onderzoek vrijwel alle metabole ziekten over 30 jaar behandelbaar zijn?

Er in Nederland ruim 10.000 gezinnen zijn met een of meerdere kinderen met een metabole ziekte?

Metabole ziekten een van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland zijn?

Meer geld voor onderzoek nodig

Om ervoor te zorgen dat kindjes met een metabole ziekte kunnen lopen, praten en spelen zoals ieder ander kind en helemaal niet meer vroegtijdig komen te overlijden, is het nodig dat álle metabole ziekten bij kinderen behandelbaar zijn. Dit kan gerealiseerd worden met een landelijk samenwerkingsverband voor onderzoek en behandeling. Maar daar is veel voor nodig.

Doe mee!

Door nu mee te spelen met de Vrien­denLoterij PrijzenMarathon steun je Metakids en draag je eraan bij dat alle kinderen met een metabole ziek­te snel geholpen kunnen worden. Bovendien maak je kans op prijzen tot maar liefst 1 miljoen euro. Zolang je meespeelt is de helft van je inleg bestemd voor dit goede doel. De actie loopt tot en met 31 oktober. Ga naar vriendenloterij.nl/metakids