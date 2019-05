Dit wist je nog niet: 5 fabels over beleggen

Flair & Aegon

Over beleggen bestaan veel fabels. Dat het alleen voor mannen zou zijn, bijvoorbeeld. En dat het ingewikkeld is. Jammer, want hierdoor durven veel vrouwen er niet mee te beginnen. Terwijl beleggen naast sparen een interessante manier kan zijn om meer uit je geld te halen en je goed voor te bereiden op de toekomst.

Daarom: 5 fabels over beleggen die we voor eens en altijd uit de weg kunnen ruimen.

1. Beleggen is alleen voor mannen

Alhoewel dit vaak wordt gedacht (door mannen zelf én door vrouwen), is dit verre van waar. Sterker nog: vrouwen zijn in feite betere beleggers. Zo blijkt uit onderzoek van de University of California dat vrouwelijke beleggers gemiddeld één procentpunt betere resultaten behalen. In tegenstelling tot veel mannen zijn vrouwen meer gefocust op de lange termijn en gaan ze niet voor een snelle winst, waardoor ze minder risico nemen. Bovendien veranderen ze minder vaak hun portefeuille en maken zo minder kosten.

2. Beleggen is ingewikkeld

Integendeel, beleggen kan zelfs heel eenvoudig zijn. Je kunt het namelijk zo makkelijk – of ingewikkeld – maken als je zelf wilt. Als je kiest voor Beheerd Beleggen van Aegon, geef je het beleggen uit handen. Tegen lage kosten vertrouw je je geld toe aan een expert en heb je er zelf geen omkijken naar. Wil je liever zelf beleggen? Houd er rekening mee dat dit veel tijd kost én dat je kennis nodig hebt.

3. Je moet veel geld hebben om te kunnen beleggen

Er wordt vaak gedacht dat je veel startgeld moet inleggen als je gaat beleggen. Niet waar! Ook met een klein budget kan je prima beleggen. Zorg er wel voor dat je een potje hebt voor onverwachte uitgaven. Beleggen neemt namelijk wel risico’s met zich mee.

4. Door te beleggen kan je veel geld verliezen

Met beleggen kan je je inleg in z’n geheel of gedeeltelijk kwijtraken. Dit is onder andere afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten en hoe risicovol je belegt. Wanneer je het beleggen uit handen geeft, houden experts de financiële markten voor je in de gaten en kun je zelf een risicoprofiel kiezen. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat je het geld voor een langere tijd moet kunnen missen. Beleggen is namelijk echt iets voor de lange termijn en levert niet direct geld op.

5. Beleggen is een soort gokken

Niet waar: gokken doe je uit emotie, beleggen doe je met kennis. Mocht je die zelf niet in huis hebben kan een expert voor je aan de slag gaan. Bij Beheerd Beleggen van Aegon weten de experts haarfijn waar ze in beleggen en waarom.

Beleg bewust bij Aegon

Heb jij spaargeld dat je kunt missen? En wil je graag iets doen voor de toekomst, zodat je meer budget hebt voor bijvoorbeeld een koopwoning of wereldreis? Dan is Beheerd Beleggen van Aegon misschien iets voor jou. Omdat je zelf geen omkijken hebt naar het beleggen, heb je niet het gedoe en wél het resultaat op lange termijn.

Goed om te weten: beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. De waarde van je beleggingen kan schommelen en je kan (een deel van) je inleg kwijtraken. Beleg dan ook alleen met geld dat je een langere tijd niet nodig hebt. Alle informatie hierboven is informatief en is niet bedoeld als individueel advies.