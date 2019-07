Dit moet je weten als je een zonnebril koopt

Flair & Charlie Temple

De zomer is in volle gang en dat betekent zonnebril op. Ben jij nog op zoek naar het perfecte model? Let dan hierop voor je er een koopt.

Ga voor 100% uv-bescherming

Niks nieuws, maar laten we het toch nog maar even noemen. Het is namelijk het allerbelangrijkste wanneer je een nieuwe zonnebril koopt. Check altijd of de bril een sticker heeft waarop staat dat de glazen 100% beschermen tegen uv-licht. Door dit licht kun je namelijk oogbeschadiging oplopen. Nee, dank u!

Kies voor polariserende glazen

Liefhebber van zon, zee en strand of een autovakantie gepland? Kies dan voor sunnies met gepolariseerde glazen. Die filteren de schitteringen van de zon in het water en op het wegdek. Geen afleiding en full focus genieten van de zon.

Zoek een bril die past bij je gezichtsvorm

Een bril met de juiste vorm kan helpen je gezicht in balans te brengen. Dus: kies geen bril in de vorm van je gezicht, maar juist het tegenovergestelde. Een rond gezicht heeft een hoekig model nodig. Want daar wordt je gezicht smaller en rechter van. Een rond montuur verzacht juist weer een hoekig gezicht. Met een ovaal gezicht kun je alle kanten op. Alle brillen staan jou goed!

Hoe groter, hoe beter

Hoe meer je zonnebril je gezicht bedekt, des te minder schade aan je ogen. Kies dus voor een groot montuur zodat de zon niet stiekem toch in je ogen komt. Een goed excuus om met een lekkere, dramatische bril à la Elton John de straat op te gaan.

Wees geen dief van je eigen portemonnee

Ben jij iemand die elk seizoen een zonnebril kwijtraakt, dan is zo’n dure designerbril niks voor jou. Kies een zonnebril van Charlie Temple, dan doet het net iets minder pijn als je weer eens een zonnebril laat slingeren. Bij Charlie Temple heb je al een zonnebril voor 25 euro, met of zonder sterkte. En je hebt keuze uit heel veel fijne modellen.