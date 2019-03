Flair & Zilveren Kruis

Zit je nu op een stoel terwijl je dit artikel leest? Waarschijnlijk wel. Wij Nederlanders zitten namelijk zo’n 8,5 uur per dag, blijkt uit de Leeftijlmonitor in opdracht van onder andere RIVM, VeiligheidNL en CBS. Dat is te veel. Zoveel dat je meer kans hebt op een hoop nare ziektes. Maar hoe kan dat eigenlijk? Wat gebeurt er met je lichaam als je te lang zit?

Er is een aantal onderzoeken gedaan naar de lichamelijke effecten van lang zitten. Wat blijkt: hoe langer je zit, hoe meer je stofwisseling vertraagt. Dit kan zover gaan dat je bloed minder suiker en vet opneemt. Het gevolg: meer kans op overgewicht en diabetes.

En dat is niet het enige wat er met je lichaam kan gebeuren als je te lang zit. Ook heb je meer kans op hart- en vaatziekten, depressies, rugpijn, borstkanker en prostaatkanker. Kortom: te lang zitten kan op de lange termijn gevaarlijk zijn voor je lichaam. Maar wat als je een kantoorbaan hebt en haast niet anders kan?

Wissel zoveel mogelijk af

Veel mensen compenseren te lang zitten met een half uurtje sporten in de avond. Alhoewel dit natuurlijk altijd een goed idee is, blijkt het niet voldoende om de effecten van lang zitten tegen te gaan. Wissel daarom zo nu en dan af tussen zitten en staan. Dus als je lang achter elkaar op een bureaustoel zit, zorg er dan voor dat je regelmatig even op staat om koffie te halen of een ommetje te maken. En loop wat vaker naar een collega toe in plaats van dat je hem of haar een mailtje stuurt. Zo creëer je een goede balans tussen zitten, staan en bewegen.

Wil jij weten hoeveel uur per dag je zit?

Zilveren Kruis geeft je graag inzicht in hoeveel uur per dag je zit. Daarom hebben zij de Zitcheck in het leven geroepen. Doe de check en binnen 1,5 minuut weet je hoeveel uur per dag je zit. Ook krijg je direct handige tips en filmpjes om wat vaker op te staan.

Heb jij kinderen? Laat ook hen de check doen. Want uit onderzoek is gebleken dat kinderen tussen 12 en 20 jaar nog hoger scoren dan volwassenen als het gaat om zituren. Jongeren zitten zelfs 10,4 uur gemiddeld per dag, met name doordat zij veel zitten tijdens de les, het huiswerk maken en het gamen.

Dus: tijd om te staan , voor jou en je hele gezin. Doe snel de Zitcheck.