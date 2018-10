Deze vouwgordijnen maken jouw interieur warm en huislijk

Flair & Luxaflex Nederland

Wat doe je in woonmaand oktober? Juist: je interieur onder de loep nemen. En nu het ook weer vroeg donker is, is het misschien een keer tijd om je raambekleding onder handen te nemen. Wat dacht je van vouwgordijnen?

Luxaflex introduceert een nieuwe collectie vouwgordijnen: deze lijn bestaat onder andere uit Tijdloos Wonen. Het woord zegt het al: functionele basisoplossingen met tijdloze stoffen, die eigenlijk in ieders interieur passen. De vouwgordijnen zijn handgemaakt en hebben geen loshangende koorden, dus ook safe met kinderen over de vloer.

Van basis tot velvet

De vouwgordijnen zijn er in alle vormen en maten. Ga je voor lichtdoorlatend of verduisterend? Voor zijde of linnen? Voor velvet of metallic? En dan kun je ook nog kiezen voor varianten die zorgen voor een goede akoestiek in huis of voor die een vlamvertragende werking hebben. Keuzestress!

Waarom vouwgordijnen?

Silvia Jagtenberg van Luxaflex Nederland legt het uit: ‘vouwgordijnen creëren veel warmte en huislijkheid, waardoor ze sfeerbepalend zijn voor je interieur. Door deze nieuwe collectie aan ons portfolio toe te voegen, bieden we voor ieder wat wils, passend bij ieders budget en stijl.’

Met de tijd mee

Luxaflex gaat al langer dan 60 jaar met de tijd mee, speelt in op trends, maar ook op de vele individuele smaken en stijlen. Daarbij wordt alle raambekleding ook nog eens met de hand gemaakt. Luxaflex heeft in de nieuwe collectie vouwgordijnen ook stoffen met het Cradle to Cradle Certified Brons certificaat. Dit houdt in dat duurzaamheid bij de productie centraal staat en het kringloopprincipe wordt gestimuleerd. Nieuwsgierig geworden? Kijk op luxaflex.nl/vouwgordijnen