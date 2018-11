Deze speculaascake is om te smullen én is makkelijk te maken

Flair & Koopmans

Nu de decembermaand dichterbij komt, komt de ware huismus weer in ons naar boven. Want nu het vroeg donker is en het buiten alsmaar kouder wordt, zitten we maar wat graag binnen. En dan het liefst met een kop thee en wat zoets, het liefst natuurlijk home made. Ja, als die knusse wintermaand ergens perfect voor is, is het wel bakken! Want wat is er nu leuker dan samen te genieten van zelfgemaakte lekkernijen?

Sinterklaas is weer in het land; en dus snoepen we met z’n allen heel wat af. Van kruidnoten en speculaas tot marsepein en chocoladepepernoten: rond deze tijd van het jaar gaat er altijd wel iets lekkers in. Maar waarom maken we het niet nét wat specialer? Bijvoorbeeld met een zelfgemaakte heuse Speculaascake; speculaas is zeker in de wintermaanden een goed idee. Op en top Hollands en ideaal om te bakken in de aanloop naar Sinterklaas of voor pakjesavond. En makkelijk te maken bovendien. Dankzij de mix van Koopmans Speculaascake tovert iedereen (ook als je geen bakwonder bent) binnen een uur (en 10 min bereidingstijd!) een heerlijke speculaascake op tafel. Smullen maar!

Hup, de keuken in

De feestdagen staan garant voor cadeaus, knusse avonden en natuurlijk heel veel lekkers. Koopmans, al sinds 1846 dé Hollandse bakspecialist, maakt het gezinnen óók tijdens de feestdagen makkelijk om zelf iets lekkers te maken. Ook Lonneke (32) en Lieke (30), oprichters van kinder-inspiratiesite Kindermusthaves.nl, duiken regelmatig de keuken in met de heerlijke recepten van Koopmans. Hun tip: bak je eigen kruidnoten en besprenkel die daarna met chocolade. Klik hier voor meer bakinspiratie en -variatie.

Recept speculaascake

Voor deze speculaascake die je binnen no time op tafel zet, heb je een cakevorm van 30 cm en een mixer met garden nodig en de volgende ingrediënten:

1 pak Koopmans Oud-Hollandse Speculaascake

150 g roomboter of margarine

4 eieren (M)

50 ml water

12 g amandelschaafsel (evt)

Hoe maak je het: