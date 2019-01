Deze linzenschotel met gehaktballetjes én pit zet je in een half uur op tafel

Flair & Heinz

In de winter kunnen we best een stevige maaltijd gebruiken. Maar wat als je even genoeg hebt van die oer-Hollandse stamppot? Kies dan een keer voor wat anders, zoals een linzenschotel met gehaktballetjes én pit. Groot voordeel: je serveert hem lekker snel.

Met de vuist op tafel

Een linzenschotel met balletjes komt pas écht tot zijn recht als er een vleugje Arrabiata in zit. Arrabiata betekent ‘boos’ in het Italiaans. Je snapt ’t al: dat komt door de pittigheid van de saus. Wereldberoemd is de Penne all’Arrabiata, een pasta met Arrabiata, knoflook, Parmezaanse kaas en olijfolie. Maar je kunt nog veel meer kanten op met de saus. Denk naast een linzenschotel ook aan een Mexicaanse rijstschotel of een licht pittige bulgur salade.

Voor dit soort gerechten kun je de Heinz [Seriously] Good Pasta Sauce Arrabiata gebruiken. Omdat de uien en knoflook een tijdlang hebben gesudderd, heeft de saus veel smaak. Een pot Heinz [Seriously] Good Pasta Sauce Arrabiata bevat daarnaast 11 zongerijpte tomaten* en geen kunstmatige smaakstoffen en conserveermiddelen.

Wil jij de linzenschotel maken met de lichtpittige Heinz [Seriously] Good Pasta Sauce Arrabiata? Hieronder vind je het recept. Tijd om aan de slag te gaan!

* Dit is berekend op basis van een gemiddeld gewicht van 80 gram per tomaat.

Linzenschotel met gehaktballetjes (4 porties)

Ingrediënten

1 pot Heinz [Seriously] Good Pasta Sauce Arrabiata

2 blikken linzen (uitlekgewicht per blik: 265 gram)

2 paprika’s

2 uien

1 dikke wortel

1 teen knoflook

300 gram gehakt

2 theelepels Baharat kruiden

1 theelepel komijnpoeder

een snufje zout

een paar takjes peterselie

Bereidingswijze (30 minuten)