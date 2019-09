After the Wedding is de film die je moet zien in oktober

Flair & Dutch Filmworks

Als om 19:00 ‘s avonds de lampen alweer aan moeten, dan weet je dat de herfst nu wel heel dichtbij komt. Gelukkig heeft dat ook voordelen. Zo kun je eindelijk weer eens lekker twee uur in de bios zitten zonder dat je vindt dat je eigenlijk buiten had moeten zijn. En naar de bioscoop, dat wil je komende maand.

Want als wij zeggen familiegeheimen, intriges, Michelle Williams en Julianne Moore, dan zeg jij toch JA? En dan hebben we het nog niet eens over Billy Crudup. Ok, in het kort: Michelle Williams speelt Isabel, die manager is van een weeshuis in Calcutta. Zakenvrouw Theresa (Julianne Moore) nodigt Isabel uit om naar New York te komen om haar in te lijven bij haar organisatie. Een lastige keuze want het betekent dat ze haar weeskinderen niet meer kan bezoeken. Toch vertrekt ze naar New York en geeft in ruil daarvoor het noodlijdende weeshuis een flinke financiële injectie.

Dat is schrikken!

Eenmaal in New York wordt Isabel uitgenodigd voor de bruiloft van Theresa’s dochter. Daar krijgt Isabel de schrik van haar leven als blijkt dat Theresa getrouwd is met Oscar (Billy Crudup), de ex van Isabel met wie ze een groot geheim deelt.

Bekijk hieronder de trailer

Maar laten we het nog even over de actrices hebben die naast elkaar schitteren in dit drama. Julianne Moore, ze begon haar acteercarrière in As the World Turns in de jaren 80, om vervolgens naam te maken in kaskrakers als Jurassic Park en Hannibal. Maar ook in meer culturele klassiekers als The Big Lebowski, Magnolia en Still Alice liet Moore zien wat ze in huis heeft. Voor haar rol in Still Alice kreeg ze zelfs een Oscar. Michelle Williams is genomineerd voor 4 Oscars en bekend van haar rollen in onder andere The Greatest Showman en het aangrijpende Manchester by the Sea. De film is een Amerikaanse remake van een Scandinavische film met dezelfde titel en is geregisseerd door Bart Freundlich, de echtgenoot van Moore.

After the Wedding draait vanaf 3 oktober in de Nederlandse bioscopen.