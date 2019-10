Dennis van der Geest: ‘Veel ouderen schamen zich voor eenzaamheid’

Flair & VriendenLoterij

Hoewel eenzaamheid niet altijd zichtbaar is voor de buitenwereld, zijn er maar liefst 2,5 miljoen ouderen die dat wel zijn. Dennis van der Geest: ‘Ik schrik ervan hoe weinig contact sommigen hebben met hun ouders.’

Als ambassadeur van de VriendenLoterij trekt Dennis van der Geest zich hun lot erg aan. Momenteel zet de VriendenLoterij zich samen met het Ouderenfonds door middel van een nationale actie (de PrijzenMarathon) extra in voor eenzame ouderen. “Niemand wil eenzaam oud worden. Toch woont er in elke straat in Nederland een eenzame oudere. Waarschijnlijk ook bij jou. Bedenk eens wat je voor diegene zou kunnen betekenen. Sociaal contact voor ouderen is zo belangrijk. Daar help je ze enorm mee.”

Onzichtbaar eenzaam

Het grootste deel van de ouderen is onzichtbaar eenzaam. “Zij zitten letterlijk achter de geraniums. Of komen niet meer buiten sinds bijvoorbeeld hun partner is weggevallen. Soms weet niemand dat ze eenzaam zijn. Dat vind ik een vreselijke gedachte. Ouderen willen er vaak ook niet over zeuren, en vooral hun kinderen er niet mee lastigvallen. Laten we met z’n allen zorgen dat die schaamte verdwijnt en dat ouderen hun gevoelens durven uit te spreken. Als zij zelf om hulp vragen, dan zorgen wij voor de rest. Dat is ons droomscenario!”

Wekelijks sociaal contact

Dennis doelt hiermee op de PrijzenMarathon van de VriendenLoterij. Want als je daaraan meespeelt gaat de helft van je lot direct naar het Ouderenfonds. En daarmee help je per lot één eenzame oudere aan wekelijks sociaal contact. Dennis: “Eenzaamheid kan echt iedereen vroeg of laat overkomen, ook mij. Nu ik hier meer mee bezig ben, denk ik vaker na over de keuzes die ik maak. Hoe druk m’n agenda soms ook is, ik blijf het belangrijk vinden om mijn vrienden en familie te zien. Soms schrik ik ervan hoe weinig contact sommigen met hun ouders hebben. Dat ze zo weinig naar elkaar omkijken. Juist wanneer ouderen fysiek zwakker worden, is dat nóg belangrijker!”

Help ook mee!

Met de opbrengst van de PrijzenMarathon financiert het Ouderenfonds activiteiten door heel Nederland om eenzame ouderen te helpen. Met ieder lot help je, zolang je meespeelt, één oudere aan wekelijks sociaal contact. Dat kan met een wekelijks telefoontje, een kop koffie of door actief te worden binnen een vereniging. Zo maak je de sociale kring van ouderen weer sterker.

