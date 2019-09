De paden op: de drie leukste natuuruitjes van dit weekend

Flair & Campina

Van rustige koeien tot wilde zwijnen, van ruige nationale parken tot vriendelijke boerderijen. Ga er met je gezin op uit, en verken de Nederlandse natuur in al haar zomerglorie. Op deze drie groene plekken wil je zijn dit weekend.

1. Met de boswachter mee

Samen met de boswachter op ontdekkingsreis door de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen Boekesteyn en Schaep en Burgh, ja, dat willen we. Je ontdekt wie de bewoners zijn van het bos en hoe ze leven. De boswachter heeft het antwoord op al je vragen. Vind je onderweg iets bijzonders, neem het dan mee naar het bezoekerscentrum. Daar krijgt jouw vondst een plek in de interactieve natuurwand. Voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar. Meld je aan via natuurmonumenten.nl

2. Kom naar het maïs – en zonnebloem doolhof in Hoorn

Een waar oerwoud voor kleintjes. Stadslandbouw Hoorn heeft een doolhof van zonnebloemen en maïs opengesteld voor kinderen. Rens van Walstijn (17), die altijd al doolhoven ontwierp, maakte de tekening. Anouk (11) bedacht enthousiast leuke dingen eromheen. Iedere zaterdag en woensdag tussen 14 en 16 uur mogen kids proberen de weg te vinden in het doolhof. Als dat ze lukt, krijgen de kinderen een maiskolf mee. Meer info op kidsproof.nl

3. Leer de planten van de zee kennen

De wereld van de wilde zeewieren is wonderlijk. Echt waar. Ga dit weekend maar eens mee met de introductie-excursie ‘Wilde wierenwandeling’ op Neeltje Jans in Vrouwenpolder. Bij laagwater zie je wat wieren zijn, welke verschillen er zijn en hoe en waar ze leven. Deze ontdekkingsreis naar de vergeten ‘planten van de zee’ sluit je af met een kleine proeverij. Vergeet je laarzen niet en kleed je warm aan. Het kan hard waaien daar. Meer info en aanmelden via ontdekoosterschelde.nl

