De 5 grootste slaapverstoorders en hoe je ze de baas blijft

Flair & Adormi

Direct vertrokken wanneer je hoofd je kussen raakt? Heerlijk! Helaas gaat in slaap vallen bij veel mensen niet zo makkelijk. Door drukte, stress of een warme slaapkamer, bijvoorbeeld.

Om goed in slaap te vallen en door te slapen is de lichaamseigen stof melatonine nodig. Dit hormoon wordt als het donker is aangemaakt in de pijnappelklier en speelt een belangrijke rol in het slaap-waakritme. Helaas zijn er nogal wat factoren die invloed hebben op de aanmaak van melatonine. Dit zijn de belangrijkste zoals:

Ouder worden

Heb je je wel eens afgevraagd waarom oudere mensen vaak alweer vroeg in actie zijn? De gemiddelde slaapduur van ouderen is vaak nog maar zo’n 5 a 6 uur. Ook de REM-slaap, de diepe slaap, is minder lang. Dit komt omdat de productie van het slaapbevorderende melatonine afneemt met de jaren. Dat is helaas ook de reden dat je op hogere leeftijd vaak langer wakker ligt voordat je in slaap valt.

Hormoonschommelingen

Vrouwelijke geslachtshormonen zijn belangrijk voor een goede slaap. Maar zoals je misschien wel weet (en merkt) schommelen die hormonen gedurende de maand. Het vrouwelijk hormoon progesteron ondersteunt de duur en diepte van je slaap. En van oestrogeen ga je meer dromen. Door je cyclus, een onregelmatig leven of bijvoorbeeld ondergewicht kan een tekort aan progesteron ontstaan. En dat verstoort de aanmaak van melatonine.

Blauw licht van het scherm van je tv, tablet of telefoon

Als het donker wordt gaat je lichaam meer melatonine aanmaken. Niet gek dus dat het blauwe licht van beeldschermen (tv, tablet of mobiele telefoon) het tegenovergestelde effect heeft. Ze stoppen de aanmaak. Vermijd deze apparaten daarom het laatste uur voor het slapen gaan. Want niet alleen het licht heeft effect op je, ook wat je doet of kijkt kan van invloed zijn.

Stress

Dat stress niet helpt om in slaap te vallen hoeven we je vast niet te vertellen. Van stress gaat je cortisolaanmaak omhoog. Dat maakt dat je scherp bent en kunt presteren onder druk. Handig op werk en bij een presentatie, maar niet als je wilt slapen. Dan schopt cortisol de aanmaak van melatonine in de war.

Wisseldiensten op je werk

Zoals we hierboven al schreven maakt je lichaam cortisol aan onder invloed van licht, en melatonine als het donker wordt. Voor de juiste balans in de productie van cortisol en melatonine ben je afhankelijk van het ritme van dag en nacht. Niet gek dus dat de hele boel verstoord raakt als je in wisseldiensten werkt.

Eerste hulp bij slaapproblemen

Heb jij ook weleens moeite om lekker in slaap te vallen? Probeer dan Adormi Melatonine Spray. Deze spray zorgt ervoor dat melatonine via het slijmvlies direct in de bloedbaan terechtkomt, waardoor hogere bloedspiegels (melatonineconcentraties) ontstaan. Het is het enige melatonineproduct dat de specifieke NEDS-technologie bevat. Die zorgt ervoor dat de concentratie melatonine na 5 minuten 4 keer hoger is dan bij een tablet of ander melatonineproduct zonder NEDS-technologie. En dat is wat je wilt. Spray vlak voor het slapengaan 1 tot 3 keer onder je tong en de spray helpt je sneller in slaap te vallen. Ook fijn is dat de spray geen alcohol, gluten en lactose bevat én geen gewenning geeft. Je kunt ’m dus langdurig gebruiken. Het enige wat je nu nog nodig hebt is een kingsize bed om volledig in weg te dromen. Voel je je oogleden al zwaar worden? Zzz…