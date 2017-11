Boon appétit: chili sin carne met veel groente

Chili con carne? Sin carne zul je bedoelen! Chili zonder vlees dus, maar lekker natuurlijk mét bonen en veel groenten. Lisanne van Flaironline.nl zou dit elke dag wel kunnen eten.

Bonen zijn de bomb

Lisanne, online redacteur Flaironline.nl: “Deze chili staat op mijn lijstje met comfortfood. Bovendien is het makkelijk te maken op drukke dagen en je kunt er eindeloos mee variëren. Lekker met rijst, tortillachips, koriander en natuurlijk guacamole. Vega eten is zo ontzettend lekker, bonen zijn de ideale vleesvervanger. Ik vind het trouwens ook een handig gerecht als er veel vrienden komen eten: gewoon de porties verdubbelen. Succes gegarandeerd!”

Wat heb je nodig voor 3-4 personen?

300 g rijst

1 blik kidneybonen (400 g)

1 blik kikkererwten (400 g)

1 zoete aardappel

1 ui

1/2 prei

1 rode paprika

1 bakje kastanjechampignons (250 g)

2 el olijfolie

1 blikje tomatenpuree (70 g)

1 zakje Knorr Natuurlijk lekker! chili con carne

Zo maak je het!

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Laat ondertussen de kidneybonen

en kikkererwten uitlekken. Schil de zoete aardappel en snij hem in stukken. Pel de ui en snipper deze grof. Snij de prei in ringen, de paprika in blokjes en de champignons in kwarten. Verhit de olijfolie in een hapjespan en bak hierin de ui, paprika en prei. Voeg de zoete aardappel en champignons toe en roerbak alles nog 2 minuten. Voeg 300 ml water, de tomatenpuree en de inhoud van het zakje Knorr toe. Breng het geheel al roerend aan de kook en laat het 8 minuten zachtjes doorkoken tot de zoete aardappel gaar is. Voeg vervolgens de kidneybonen en kikkererwten toe en schep om. Verwarm het geheel nog even (het hoeft nu niet meer te koken). Serveer de chili sin carne met rijst of tortilla’s. Garneer met een lepel zure room of crème fraîche. Lekker met verse koriander.

Bereidingstijd: 15 minuten. Kooktijd: 20 minuten.

Tip: Voeg tegelijk met de groenten een klein blikje mais toe. Lekker met een eikenbladsalade met avocado en tomaat, aangemaakt met olijfolie en citroensap.

Lekker makkelijk!

De mixen van Knorr Natuurlijk lekker! zitten vol met natuurlijke ingrediënten, pure kruiden en smakelijke specerijen die zorgvuldig zijn gedroogd. 247 vrouwen hebben samen met hun gezin Knorr Natuurlijk lekker! maaltijdmix spaghetti bolognese getest. 93% van de testers vindt de smaak van de maaltijdmix heel lekker. Daarnaast zegt 99% van hen dat de mix makkelijk te bereiden is. Vergeet ook niet om de andere natuurlijke mixen te proeven. De chili con carne-mix van bovenstaand recept kun je gemakkelijk en snel online kopen bij Albert Heijn of Jumbo.

* Getest door 247 vrouwen met hun gezin (hettestpanel.nl, juli 2017).