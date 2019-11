Checklist voor een stralende winterhuid

Flair & VSM

Kou, gure wind en een flink temperatuurverschil tussen binnen en buiten: de winter is niet bepaald een pretje voor je huid. Helemaal niet als je huid droog of (eczeem)gevoelig is. Hieronder 8 slimme tips om je huid te beschermen en te verzorgen.

#1 Check de ingrediënten

Weet jij wat er in jouw crème zit? Een droge huid maak je vooral heel blij met hydraterende ingrediënten. Glycerine is je vriend! Deze stof trekt makkelijk door de hoornlaag van je huid en bindt zich aan water. Zo wordt vochtverlies beperkt en krijgt uitdroging geen kans.

#2 Kort en kouder douchen

Heet water droogt je huid (verder) uit. Probeer maximaal vijf minuten onder de straal te staan en houd als watertemperatuur 35 à 36 graden aan. O, en smeer je gelijk na het douchen in met een vette crème of zalf om verder uitdrogen van je vel te voorkomen. Als je huid nog een beetje vochtig is, wordt een bodylotion of crème beter opgenomen.

#3 No go: zeep

Zeep, in producten als shampoo en afwasmiddel, zorgt ervoor dat de hoeveelheid huidvet afneemt. Als dit gebeurt, wordt je huid makkelijker doorlaatbaar voor water en raakt de balans van de vochthuishouding verstoord. Gevolg: je huid droogt uit. Beter is een doucheolie zonder parfum. Vaak met je handen in een sopje? Beschermende handschoenen helpen.

#4 Verzorg je huid van binnenuit

Een evenwichtig voedingspatroon is belangrijk. Zet regelmatig zalm, spinazie en rode paprika op je menu. Vis zit vol gezonde omega 3-vetten. Deze vetzuren zorgen ervoor dat je huid gehydrateerd blijft en beter beschermd is tegen invloeden van buitenaf. In spinazie zit veel ijzer, dat de aanmaak van rode bloedcellen ondersteunt en helpt bij het zuurstoftransport in je lichaam. En dit draagt weer bij aan een gezond uitziende huid. Rode paprika bevat veel vitamine C, dat voor meer stevig­heid van je huid zorgt.

#5 Mag het een graadje minder?



Als je de centrale verwarming hoger zet, wordt de lucht droger. Hierdoor kan er water uit je huid worden onttrokken en ligt een droge huid op de loer. Zet de verwarming een graadje lager en pak een warme trui of kruip lekker onder een dekentje.

#6 Regel de luchtvochtigheid

Ken je ze, die stenen bakjes gevuld met water die je aan de verwarming hangt? Ze zorgen voor een betere luchtvochtigheid in huis. Een natte doek over de verwarming heeft hetzelfde effect. Blijf wel goed ventileren voor schone lucht.

#7 Bescherm je huid buiten



Frisse neus halen? Als het buiten koud is, is het belangrijk om je huid te beschermen met een sjaal, muts en handschoenen.

#8 Smeren, smeren, smeren



Een goede verzorging is de eerste stap om je huid rust te geven en te helpen bij het behouden van haar natuurlijke balans. Lekker smeren dus. Niet alleen na het douchen bijvoorbeeld in de ochtend, maar ook overdag (onderweg) en voor je gaat slapen.

Mogen we je trouwens een fijne producttip geven? Probeer eens VSM Derma Cardiflor Forte crème, voor een intensieve verzorging van de eczeemgevoelige huid. Het product verzacht, hydrateert en ondersteunt de natuurlijke vochtbalans. En: het smeert ook nog eens makkelijk uit, trekt snel in en is geschikt voor alle leeftijden. Zelfs voor je kleintje(s).

Het Testpanel (101 testers) probeerde VSM Derma Cardiflor Forte en beoordeelde de crème met een 7,7! Het kreeg daarbij de nodige complimentjes, bijvoorbeeld van Sandra: ‘Niets dan lof over de samenstelling van deze crème.’