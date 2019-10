Heb jij borstimplantaten? Blijf alert

Flair & Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Altijd lastig: zijn siliconen borstimplantaten nu veilig of niet? De Biocell-borstimplantaten van Allergan werden onlangs gelinkt aan een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Maar heb jij toevallig precies die implantaten, dan is er niet meteen reden tot paniek.

Wees alert. Dat is de boodschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is logisch dat je je zorgen maakt, maar de kans op ALCL, een zeldzame vorm van lymfeklierkanker waar deze implantaten aan gelinkt worden, is echt heel klein: 0,014 %. En bovendien goed te behandelen als je het op tijd ontdekt. Gelukkig zijn er bepaalde signalen waar je zelf op kunt letten, zodat je tijdig stappen kunt ondernemen.

Lage kansen

De kans op ALCL is voor vrouwen mét een borstimplantaat slechts 0,014 %. Ter vergelijking: vrouwen zonder borstimplantaat lopen een risico van 0,00003 %. Omdat de ziekte zo zeldzaam is, is het risico op ALCL voor vrouwen met een borstimplantaat dus alsnog erg klein. Toch zijn er tot en met 2018 in Nederland 52 gevallen van ALCL bij vrouwen met een borstimplantaat bekend.

Let goed op de symptomen

Als ALCL bij een borstimplantaat ontstaat, wordt dit ook wel ‘borstimplantaat gerelateerde ALCL (BIA-ALCL)’ genoemd. Omdat het goed te behandelen is, is er voor nu geen aanleiding om drastische maatregelen te nemen, zoals het preventief verwijderen van je borstimplantaten. Toch is het wél belangrijk om goed op symptomen te letten die kunnen wijzen op ALCL. Als je er op tijd bij bent, is de ziekte goed te behandelen en heb je een genezingskans van 95 %.

Niet meer in gebruik

Uit recent onderzoek* is gebleken dat gevallen van BIA-ALCL vooral voorkomen bij (Natrelle) Biocell-implantaten van Allergan. Van de 52 genoemde gevallen had 70 % dit merk implantaten. Sinds het najaar van 2018 wordt dit type in de Europese Unie niet meer gebruikt. Twijfel je of je een borstimplantaat hebt van het merk (Natrelle) Biocell van de firma Allergan? Check dan het kaartje met implantaatgegevens dat je na de behandeling van jouw plastisch chirurg hebt gekregen. Ben je dit kaartje kwijt? Neem dan contact op met je behandelend plastisch chirurg of de kliniek waar je bent behandeld. Zij kunnen in jouw patiëntendossier je implantaatgegevens opzoeken.

Waar moet je op letten?

Of je nu wel of niet precies dit merk implantaten hebt; het is verstandig om je borstimplantaten sowieso goed in de gaten te houden. Heb je last van opzwellende borst(en), is er een al dan niet pijnlijke knobbel zichtbaar of voelbaar in de borst met het implantaat of ervaar je andere problemen? Ga direct naar je huisarts of je behandelend plastisch chirurg.

Blijf kalm, maar alert: de 4 stappen-check

1. Check welke borstimplantaten je hebt.

2. Let op eventuele symptomen en signalen: zwellingen of (pijnlijke) knobbels.

3. Onderneem actie als je twijfelt of je zorgen maakt.

4. Kijk voor meer informatie op borstkanker.nl of nvpc.nl (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie).

Je kunt eventuele problemen ook melden bij het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten.

* van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu