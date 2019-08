Blij met je lijf: zo doe je dat!

Flair & Gillette

Curvy, rechthoeking, grote borsten, kleine borsten, een makkelijke huid of een koppige huid met imperfecties: ieder lichaam is anders – en dat is maar goed ook. Je kunt hopeloos proberen met diëten, sporten en dure crème jouw ‘ideale lichaam’ te krijgen, maar is het misschien niet een beter idee om je lichaam te leren accepteren én waarderen zoals het is? Blij met je lijf: zó doe je dat!

Focus je op wat je mooi vindt

Je kunt er weinig aan doen als je een peer- of appelfiguur hebt, of als je aanleg hebt om snel aan te komen. Maar je kunt er wél zelf voor kiezen om je op je goede of slechte punten te focussen. Erger je je aan je buik? Besteed er weinig aandacht aan, maar focus je op die prachtige, lange benen van je!

Doe niet aan diëten

Of je nu te zwaar bent of niet: Ga. Niet. Op. Dieet. Want een dieet is altijd tijdelijk. En tijdelijk betekent weer: jojo-effect. Dus ook al wil je misschien wat kilo’s afvallen, ga dan vooral wat gezonder leven en zorg dat dit een levensstijlverandering is die je de rest van je leven kunt volhouden.

Volg geen #fitgirls op Instagram

Ben je ooit als een soort ‘motivatie’ allerlei #fitgirls gaan volgen op Instagram, omdat je ook zo graag een blokjesbuik wilde? Grote kans dat je inmiddels alleen maar hartstikke depressief wordt van al die ‘perfecte’ foto’s. Lekker ontvolgen dus. Als je dan toch motiverende accounts wilt volgen, ga dan voor de body positivity-accounts!

Doe je weegschaal de deur uit

Lekker in je vel zitten van een getal op de weegschaal laten afhangen? Waarom zou je? Je merkt vanzelf of je kleding wijd of strak zit. Bovendien: wat zegt het aantal kilo’s over hoe je je over je lijf voelt? Dus merk je dat die getallen op je weegschaal een obsessie worden? Dan is het de hoogste tijd om ‘m linea recta de deur uit te doen.

Wees dankbaar

Vaak beseffen we pas hoe blij we met ons lichaam moeten zijn, op het moment dat het niet meer functioneert. Of als we pijn hebben. Dus je kunt wel vloeken op die buik die je maar niet plat krijgt of je borsten die zijn gaan hangen van de borstvoeding, maar beter sta je wat vaker stil bij hoe bijzonder het is dat je lichaam elke dag functioneert en waartoe het allemaal in staat is.

Kies een outfit die bij je past

Wat voor figuur je ook hebt en of je nu blij bent met je lijf of niet: van een mooie outfit ga je je áltijd beter voelen. Geef uiting aan je persoonlijke style en kies een outfit waarin je echt jezelf bent. Dat doet een hoop voor je zelfvertrouwen.

Aaibaar

Of je je oksels, bikinilijn en benen wil ontharen is je eigen keuze natuurlijk. Voel jij je prettig(er) met een stel gladde benen? Scheer jezelf dan regelmatig zodat je jezelf ‘aaibaar’ en prettig in je lijf voelt. Scheren is de makkelijkste manier om jezelf te ontharen. Probeer bijvoorbeeld eens de nieuwe Gillette Venus Platinum Extra Smooth voor een superglad resultaat.

Over Gillette Venus Platinum Extra Smooth

Venus Platinum Extra Smooth is het eerste scheersysteem voor vrouwen met een metalen handgreep. Doordat het handvat van metaal is, heb je niet de behoefte om ‘m te vervangen door een ander exemplaar – handig en duurzaam dus! Venus Platinum is wat zwaarder dan je gewend bent, en ligt daardoor stevig in je hand. De rubbertjes op het handvat geven een stevige grip, zelfs als het nat wordt onder de douche. Dit zorgt voor extra controle en precisie, voor een nog gladder scheerresultaat. Nieuwsgierig? Je koopt ‘m voor € 17,99 bij Kruidvat en Etos.