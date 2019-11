Black Friday: zo scoor je de beste deals!

Flair & Kortingscode.nl

Ben jij er al klaar voor? Vrijdag is het weer Black Friday en dat betekent: shoppen met flinke kortingen! Maar om de beste deals te scoren heb je natuurlijk wel een strijdplan nodig. Wij helpen je een handje met ons stappenplan.

Black Friday komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en is dé dag om te shoppen met fikse kortingen. Deze dag valt altijd de dag na Thanksgiving Day. Op Black Friday hebben de meeste werknemers in Amerika vrij en deze dag wordt dan ook beschouwd als de start van het feestdagenseizoen: hét moment waarop mensen hun kerstaankopen in huis gaan halen. Om consumenten te lokken hebben winkeliers daarom Black Friday in het leven geroepen en strooien ze met kortingen.

Strijdplan om de beste kortingen te scoren



Goed, maar hoe zorg je nu dat jij vooraan in de (virtuele) rij staat bij de beste deals? Om zeker te zijn dat jij de beste kortingen pakt, heb je wel een klein plan van aanpak nodig. Zo trek je ten strijde:

Stap 1: check de prijzen vóór Black Friday

Wil je er zeker van zijn dat je wel écht kortingen pakt in plaats van dat je genept wordt? Check dan vóór Black Friday voor welke prijs jouw favoriete items online staan. Er zijn namelijk (web)shops die de adviesprijzen tijdens deze dag ineens omhoog gooien en dan beweren dat je flinke korting krijgt. Niet intrappen! Speur in de week voor Black Friday het internet af naar jouw favoriete producten en schrijf op hoe duur ze zijn. Kijk tijdens Black Friday of je ook daadwerkelijk korting krijgt.

Stap 2: gooi je winkelmandje al vol op donderdag

Black Friday zorgt vaak voor hysterische taferelen in de winkelstraat, maar ook online. Om er zeker van te zijn dat je niet met lege handen komt te staan, kun je het beste je winkelmandje donderdagavond al vullen. Zo ben je niet meer onnodig veel tijd kwijt en hoef je vrijdagochtend alleen maar je laptop open te klappen en op ‘bestellen’ te klikken. Op die manier ben je al die andere online shoppers voor en weet je bijna zeker dat jij die toffe laarzen / trui / gadgets binnenkort thuisbezorgd krijgt.

Stap 3: check Kortingscode.nl



Check vrijdag ook nog even de beste Black Friday-deals en kortingen bij Kortingscode.nl. Op hun speciale Black Friday 2019-pagina verzamelden zij de beste deals van Black Friday 2019 voor jou. Zo weet je zeker dat je geen enkele kortingsactie van jouw favoriete webshop(s) misloopt. Je vindt er onder meer hoge kortingen bij H&M, ICI Paris XL, bol.com, Happy Socks, Nelly.com en Yves Rocher.

Happy shopping!