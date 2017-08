Biologisch eten? Doen! (En wel hierom)

Was biologisch eten vroeger iets voor geitenwollensokkentypes, tegenwoordig is het juist hip. Drie redenen om op de biotoer te gaan.

Flair samen met Becel

#1 Dááág chemische bestrijdingsmiddelen

Tijdens de productie van biologische producten worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bij appels en wortels uit de supermarkt geldt: al geef je ze nog zo’n grondige schrobbeurt, je krijgt de pesticiden waarmee ze zijn bespoten echt niet uit de binnenkant gepoetst. En dat gif eet je dus op (yuk!).

#2 Overal verkrijgbaar (ook lokaal)

Tegenwoordig verkoopt elke supermarkt flink wat biologische producten. Twijfel je of iets wel echt biologisch is? Kijk dan even of het EKO-keurmerk erop staat. Naast de supermarkt kun je ook op de (bio)markt terecht, waar bio-boeren hun eigen waar verkopen.

#3 Leuk om zelf te kweken



Ga aan de slag met je eigen kruidenrekje. Bieslook, peterselie, basilicum en munt zijn namelijk makkelijk te kweken. Tip: maak er lekkere kruidenspread van voor op brood. Daarvoor gebruik je uiteraard biologische margarine, bijvoorbeeld die van Becel. Daarmee zorg je meteen ook goed voor jezelf, want het is niet alleen heel lekker, maar ook nog 100% plantaardig én gemaakt van biologische oliën.