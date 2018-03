Bewezen: in de lente hebben vrouwen meer zin in seks

In de lente zijn we vrolijker, hebben we meer energie én meer zin in seks. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tromsø. Hoe dat komt? Bij meer daglicht produceren vrouwen meer vrouwelijke hormonen. Maar zelf kun je ook veel doen om je zin in seks te vergroten.

Flair samen met EasyToys

Supergezond

Seks is op meerdere fronten goed voor je gezondheid. Het is goed voor de doorstroming van het bloed, wat weer zorgt voor een kleinere kans op hart- en vaatziekten. En wist je dat seks licht urineverlies (bijvoorbeeld na de zwangerschap) bij vrouwen tegen kan gaan? Ook niet onbelangrijk: mannen en vrouwen die vaker seks hebben, voelen zich gemiddeld gelukkiger. Genoeg redenen dus om je libido weer op peil te krijgen.

1. Hoe druk je ook bent: er is altijd een manier om op date te gaan met je partner. Zorg dat die boodschappen zijn gedaan, het huis op orde is en ga genieten van en met elkaar. Zorg ervoor dat je dag of avondje uit spannend en verrassend blijft. Zoek niet elke keer diezelfde vertrouwde tent op, maar ontdek nieuwe plekken en activiteiten. Tip: draag een mooi lingeriesetje onder je outfit voor een zelfverzekerd en verleidelijk gevoel.

2. Neem je voeding onder de loep.

Laat toegevoegde suikers staan. Suiker geeft energie, maar de extra energie is maar van korte duur. Libidoverhogende voedingsmiddelen zijn bijvoorbeeld bananen, pinda’s, avocado’s, asperges, oesters en vijgen.

3. Zorgen en stress zijn dodelijk voor je seksleven.

Stress is een overlevingsreactie van je lichaam. Om te overleven focust je lichaam zich alleen op de essentiële lichaamsfuncties en daar hoort een seksdrive op dat moment niet bij. Probeer om in je vrije tijd tot rust te komen, vraag je partner ook eens om een massage. Steek de kaarsjes aan, dim het licht en gebruik massageolie zodat zijn handen lekker soepel over je huid te glijden. Bij EasyToys vind je bovendien massageolie die je ook als glijmiddel kunt gebruiken, van het een kan immers zomaar het ander komen…

4. Naast goed eten moet je voor een libido op niveau eigenlijk ook actief sporten.

Sporten zorgt ervoor dat het hart sneller pompt en dat de bloedstroom naar álle delen van het lichaam wordt versterkt. Bovendien komen er hormonen vrij, die ervoor zorgen dat het libido toeneemt, en adrenaline, die de waarnemingen van je zintuigen verhoogt. Ook komt er endorfine vrij, waardoor je beter kunt ontspannen.

5. Just do it: door seks te hebben, krijg je een hoger libido.

Plan voor jezelf minstens een avond in de week waarop je seks wilt hebben met je partner. Je merkt na enkele weken vanzelf dat je niet meer genoeg hebt aan eenmaal per week, omdat jullie libido de overhand neemt. En probeer ook nieuwe dingen uit, zo heeft EasyToys een uitgebreid assortiment aan sekstoys voor hem en haar. Van de meest populaire toys, zoals vibrators en dildo’s, tot toys voor koppels. Gemakkelijk online te bestellen en altijd discreet verpakt en bezorgd, wel zo fijn.