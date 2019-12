Dit zijn de beste cadeaus voor onder de boom

Flair & Kortingscode.nl

Het is alweer bijna Kerstmis. De hoogste tijd om de beste kerstcadeaus te scoren. Maar wat zijn eigenlijk de beste kerstcadeaus? Wij maakten een top 10. En vertellen je ook hoe je deze spullen met korting aanschaft.

Parfum

Het nummer één kerstcadeau is en blijft een mooi parfum. Omdat een geurtje best prijzig kan zijn heeft Kortingscode.nl de beste deals van Douglas, ICI Paris en Lookfantastic verzameld. De kortingscodes van deze online parfumwinkels geven je zeker 25% korting op je bestelling. Dat wordt scoren met kerst.

Kleding

Ook populair: kleding. Vooral bij mensen die niet van shoppen houden, is een nieuw item voor in de kledingkast meer dan welkom. En bij fashionista’s mag je altijd met iets nieuws aankomen. Bewaar voor de zekerheid wel de bon.

Spullen voor in huis

Woonartikelen staan met stip op 3. Probeer wel iets te zoeken dat past bij het interieur van degene voor wie je iets koopt en kijk niet alleen naar wat je zelf leuk vindt. Wil je indruk maken met een duur cadeau dat je stiekem voor een hele goeie prijs hebt gekocht, kijk dan even bij de kortingscodes die Kortingscode.nl speciaal voor kerst verzamelde.

Sportkleding en -attributen

Zo met een nieuw jaar om de hoek, zijn de meesten van ons weer helemaal gemotiveerd het volgend jaar anders te doen. Vaker naar de sportschool bijvoorbeeld. Voor wie dat het beste werkt in een goede nieuwe outfit, hebben we een knaller van een adidas kortingscode.

Een beautybehandeling

Elke maand jezelf trakteren op een beautybehandeling, niet iedereen kan het. Des te leuker als je een treatment cadeau krijgt en lekker je gezicht, handen of voeten kan laten doen zonder dat je hoeft af te rekenen. Bij Treatwell boek je een behandeling nu met €7,- korting.

Schoenen

Voor het naderende oud en nieuw feest, voor school, in het bos of omdat je broer al maanden op versleten schoenen loopt. Kijk eens in de Zalando lounge, een online outlet met dagelijks nieuwe deals. Je bespaart tot wel 75% op mode voor dames, heren en kinderen.

Games

Heb jij dit jaar je neefje getrokken met lootjes en is hij een fanatieke gamer, koop dan een game (met flinke korting!) bij Nedgame. Zeker weten dat je daarmee bonuspunten scoort.

Beautyspullen

Een goede crème, het nieuwste wonder op het gebied van rimpelvermindering, handcrème, foundation, iets wat de lippen gezond houdt in de winter. Er is altijd een fijn beautyproduct om onder de kerstboom te leggen voor je moeder, zus, tante of misschien juist oom.

Kerstartikelen

Omdat kerst officieel nog moet beginnen of alvast voor volgend jaar, iemand trakteren op een doos vol mooie kerstversiering zorgt gegarandeerd voor blije gezichten. Bij Blokker ontvang je nu 30% korting op alle kerstartikelen.

Boeken

Een boek is altijd een goed cadeau. Dus ook met kerst. Of je nou voor je kleine neefje, je moeder of je vriend een cadeau zoekt. Boeken genoeg, en aanbiedingen ook.

Wil je met het budget dat je hebt zoveel mogelijk cadeaus scoren voor kerst? Kijk dan voor de beste deals voor kerstcadeaus eerst op deze pagina vol met kortingscodes.