Dalende temperaturen, dagen die korter worden; het is elk jaar weer even slikken als de herfst zijn intrede doet. En dan zit je ook nog met haar dat een opdonder heeft gehad van de zon en benen die sneller uitdrogen dan je kunt bijhouden. Maar met deze beautybehandelingen ga jij met opgeheven hoofd de herfst tegemoet.

Help je haar een handje

Zonnen, afkoelen in zee of een duik in het zwembad. Heerlijk was het, maar je haar vindt het maar niks. En daarom is dit het moment om die nieuwe coupe te proberen waar je het al zo lang over hebt. Niet alleen je haar zal zich als nieuw voelen, ook jij. Laat je het liever bij punten bijknippen, ook goed. Maar verwen jezelf en je haar dan met een lekkere treatment.

Zacht als een baby

Nu het grootste gedeelte van je huid weer voornamelijk bedekt is met kleding, is het beste cadeau wat je je huid kan geven een goede scrubbeurt. En ja, daarmee verlies je misschien een zorgvuldig opgebouwd laagje bruin, maar je huid zal je dankbaar zijn. Weg met die oude huidcellen. De grondige schoonmaak van een scrubbehandeling stimuleert je huid en doet hem weer als nieuw voelen. Geloof ons, dat is meer waard dan een tintje donkerder in de herfst.

Maak ze los

Een massage is natuurlijk altijd een goed idee. En als je die met korting kan krijgen, wat houdt je dan nog tegen? Een uur lang alle aandacht voor jouw lijf en geurende oliën die je in extase brengen. Na afloop voel je je gegarandeerd als herboren en kunnen je spieren er weer tegenaan. Kon dit maar elke dag.

Handen uit de mouwen

Je handen hoeven nog niet in handschoenen te worden verstopt dus uit de mouwen met die handen. Laat ze scrubben, oliën en geef je nagels een mooi kleurtje. Het fijne aan een manicure is dat je het resultaat de hele dag door kunt bewonderen.

Poker face

Dat bruine kleurtje op je gezicht ’s zomers staat niet alleen goed, het is ook nog eens een uitstekende cover-up voor korte nachten. Maar naarmate het jaar vordert is 1 slechte nacht meteen terug te zien in je gezicht. Dus zodra jij weer wordt meegezogen in dagelijkse stress en drukte, trakteer je jezelf op een professionele gezichtsbehandeling. Na zo’n facial voelt je huid weer aan als die van een kind.

