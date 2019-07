Alleen met kids op reis: vertrek niet voor je deze tips hebt gelezen

Flair & Rijksoverheid

Relaxen staat vast hoog op je vakantie-wishlist. Toch is het een uitdaging om als ouder alleen met je kind(eren) op vakantie te gaan. Wat helpt is een goede voorbereiding en wat praktische tips. Zo voorkom je vervelende verrassingen.

De aftelkalender met daarop het aantal nachtjes slapen tot vertrek hangt aan de muur, je tickets en verblijf zijn gereserveerd en de reisverzekering afgesloten. Tot zover loopt alles gesmeerd. Maar ook op vakantie is het met kids soms hard werken. Ga in ieder geval goed voorbereid op pad. Dat scheelt de helft.

Tip 1: kies een kindvriendelijke locatie

Wil je proberen om een paar bladzijden te lezen deze vakantie, dan zijn speelkameraadjes voor je kind een must. Op een camping is succes gegarandeerd. Wat ook helpt is een animatieteam. Terwijl de kids knutselen heb jij even tijd voor jezelf. Of kies voor een all-inclusive. Dan kun je boodschappen doen, koken en afwassen van je lijstje strepen.

Tip 2: eigen koffertje

Of je nu in de auto, trein of het vliegtuig stapt, maak je kind chef van z’n eigen koffertje met wieltjes. Jij kunt nu eenmaal niet alles dragen. Pak ‘m samen in. Zo ziet je kind dat niet al z’n speelgoed en knuffels mee op reis kunnen. Ook handig: een koffer waar je kind bovenop kan zitten. Ben je net wat sneller bij de gate.

Tip 3: ieder kind een reisdocument

Vergeet niet om tijdig een eigen reisdocument aan te vragen voor je kind(eren). Dat is altijd verplicht als je naar het buitenland reist. Voor landen in Europa en een paar extra landen zoals Turkije, volstaat een ID-kaart. Reis je verder dan is een paspoort noodzakelijk. Check altijd welk document je nodig hebt. Kinderen onder de 18 jaar hebben bij een paspoortaanvraag schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of van de persoon die het gezag over het kind heeft. Voor de aanvraag van een ID-kaart hebben kinderen vanaf 12 jaar geen toestemming meer nodig.

Tip 4: maak een vakantieboekje

Natuurlijk is het heerlijk om alles op z’n beloop te laten, maar vaak willen kinderen weten hoe hun dag verloopt. Vertel ze hoe het reizen gaat, hoe jullie tent of appartement eruitziet, wat je allemaal kunt doen op je vakantieplek en wat ze er eten bijvoorbeeld. Leuk om daar zelf een vakantieschrift van te maken met foto’s. Tijdens jullie trip kun je deze aanvullen met verhaaltjes en tekeningen.

Tip 5: ga met toestemming op reis

Zorg ervoor dat als je reist met een minderjarig kind dat je altijd kunt aantonen dat je toestemming hebt van de (eventueel andere) ouder met gezag. Wanneer je dat niet kunt, kan dat gezien worden als internationale kinderontvoering. Dus voor rust bij de grenscontrole is dat ingevulde toestemmingformulier wel zo handig!

Voorkom vervelende verrassingen en ga met een gerust gevoel op pad: doe de Reischecklist op Nederlandwereldwijd.nl. Check daar voor vertrek ook alle risico’s en andere belangrijke informatie in het Reisadvies van Buitenlandse Zaken of download de Reisapp van Buitenlandse Zaken.