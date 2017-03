Afval scheiden: met deze 5 top tips wordt dat een eitje

Afval scheiden: het is eigenlijk best leuk en we willen allemaal graag ons steentje bijdragen aan bijvoorbeeld een schonere oceaan. Brabantia helpt je daar trouwens graag een handje bij!

Waarom? Dáárom!

Als we ons afval scheiden, wordt driekwart hergebruikt of gerecycled. En blijft er minder restafval over om te verbranden. Zo komen er minder schadelijke stoffen in het milieu. Dus ja, dáárom is het belangrijk je afval te scheiden.

Tip 1: wat hoort waar?

Kattenbakkorrels, koffieprut, een chipszak met alu binnenlaag: waar moet je ze kwijt? Dat zoek je makkelijk op in de Afvalscheidingswijzer. Eerst nog even oefenen? Doe dan de quiz ‘Wat voor afvaltype ben jij’?

Tip 2: nee en nog eens nee

Een supersnelle minder-afval-tip: plak een Nee-Nee sticker op je brievenbus en bekijk reclamefolders via een app of online. Scheelt héél veel papierafval per jaar.

Tip 3: kliekjes koningin

Jaarlijks gooien we bijna 50 kilo voedsel per persoon weg. Check wat je nog in huis hebt, koop en kook niet meer dan nodig is en let op de houdbaarheidsdatum. Scheelt je ook nog eens in je portemonnee!

Tip 4: plastic fantastic

Een veel gehoord bezwaar tegen het scheiden van plastic afval: het gaat zo stinken! Zó houd je je afvalzak voor plastic schoon:

* Zorg dat je plastic verpakkingen leeg en zo schoon mogelijk zijn.

* Spoel plastic bakjes desnoods van tevoren af.

* Bevat de verpakking toch nog vlees-, vis- of sausrestjes, doe ‘m dan voor het weggooien in een goed dichtgeknoopte plastic zak. Bijvoorbeeld de broodzak die je toch ook al zou weggooien.

Tip 5: duurzame pedaalemmer

Wel zo fijn om je afval weg te gooien in een duurzame pedaalemmer. De newIcon pedaalemmer van Brabantia is voor 40% gemaakt van gerecycled materiaal en na gebruik kan 98% van de pedaalemmer en de verpakking worden hergebruikt. Fijne bijkomstigheid is dat Brabantia voor elke verkochte newIcon pedaalemmer een donatie doet aan The Ocean Cleanup, een organisatie die plastic afval opruimt uit de oceanen. De pedaalemmer is er in vijf verschillende maten en dertien kleuren.

Kijk hier voor meer informatie over de newIcon van Brabantia!