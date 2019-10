Flair & Kortingscode

De adventskalender. Wie op een Christelijke basisschool heeft gezeten herinnert zich vast nog hoe je met deze kalender samen de dagen naar kerstmis aftelde. Tegenwoordig is de adventskalender de manier om voor weinig geld heel veel fijne spulletjes op de kop te tikken.

Zo brengt lookfantastisc dit jaar alweer voor de vierde keer de lookfantastic Adventskalender uit. En de 2019 editie is beter dan ooit. Gevuld met 25 premium beautyproducten van merken zoals Elemis, Molton Brown en Morphe, haal je het beste uit de wereld van beauty in huis voor maar € 89,- Voor jezelf of iemand anders. Want zo’n Beauty Adventskalender met een waarde van € 455,- is natuurlijk het ultieme kerstcadeau voor je moeder, nichtje, schoonzus of beste vriendin.

Ontdek de nieuwste beautyproducten

Vanaf begin december tot kerst ontdek je met de lookfantastic Adventskalendar 2019 elke dag een nieuw beautyproduct. Huidverzorging, lekkers voor je haar, cosmetica en handige beauty tools; elk artikel in de kalender wil jou dat magische gevoel geven. Wat een heerlijkheid. Ook onze beautyredacteur wist niet wat ze zag: “Zoveel goede beautyproducten in 1 kalender. Dit wordt vechten geblazen!”

Opwarmertje

Een paar highlights om je alvast op te warmen: de lichaamsolie van The Ritual of Ayervuda. Inderdaad, van Rituals. Met deze droge olie ontdek je de magische wereld van de zelfmassage. Hij is namelijk speciaal ontwikkeld om je huid te voeden met behulp van abhyange, een Ayurvedische massagetechniek. En dan het duurste product in de kalender: Avant Skincare Moisture Surge Overnight Treatment. Zoals de naam al zegt, je smeert het op je gezicht voor je gaat slapen en voelt je een jonge deerne als je weer wakker wordt dankzij een flinke dosis antioxidanten en vitamines.

Haast u

We herhalen het nog maar een keer. De producten in de kalender hebben een totale waarde van €455,-. En jij kunt hem in huis halen voor slechts €89,-. Bekijk de actieve kortingscodes van lookfantastic om nog meer korting te scoren. Tel uit (en op) je winst! En wacht niet te lang want zoals je wel snapt zijn deze kalenders razend populair.

lookfantastic is echt fantastisch

Naast de 2019 editie van de adventskalender heeft lookfantastic nog vier andere fantastische adventskalenders. Wij noemen: de kalender vol met producten van beautylieveling MAC, de Molton Brown adventkalender, de ESPA kalender en de kalender vol professionele beautyproducten van NYX. Ook deze adventskalenders schaf je met korting aan via kortingscode.nl