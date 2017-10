Aaaah, kleine leeuwtjes… Kom kijken!

Nog geen plannen voor het najaar? Neem je kinderen mee voor een avontuurlijke dag in Beekse Bergen. En bekijk de pasgeboren leeuwendrieling van heel dichtbij.

De leeuwenwelpjes – allemaal meisjes – zijn nu een paar maanden oud. Ze zijn al helemaal gewend in hun buitenverblijf en eten en spelen goed mee met de rest van de groep. Dit spelen is een manier voor welpen om hun jachttechnieken te oefenen. Kom jij Nala, Sarabi en Rhaya een bezoek brengen dit najaar? Want voor je het weet zijn ze alweer groot!

Op safari

Natuurlijk is in het wildlife park nog veel meer te zien. Naast leeuwen kun je ook olifanten, neushoorns, krokodillen, gorilla’s, zebra’s en nóg ruim 150 wilde diersoorten spotten. Stap in de safaribus of pak de boot voor een mooie vaarroute langs de dieren in het wild. Ook kun je zelf het park verkennen: met de auto of tijdens de wandelsafari – met speeltoestellen voor de broodnodige klim- en klautermomenten en speciale avonturenroutes. Op spectaculaire roofvogelsafari of kijken bij het voeren van de dieren? Dat kan ook.

Uitgestrekte savannes

Bepaal zelf je tempo en bewonder de uitgestrekte savannes en prachtige bosgebieden. Beeks Bergen heeft ruim 120 hectare, waar je op zoek kunt naar Afrika’s dierenrijk. Wanneer stond jij voor het laatst oog in oog met nieuwsgierige giraffen, zwarte paardantilopen en nu dus die schattige leeuwenwelpjes? Grijp deze herfst je kans!

Kaarten met korting

Bestel hier je kaarten en krijg tot € 7,50 korting op entreekaarten van Safaripark Beekse Bergen.

Blijf slapen

Nog niet alles gezien? Overnacht dan in het Beekse Bergen vakantiepark en verleng je bezoek met een dag (of twee). Vanaf voorjaar 2018 gaat het avontuur ’s nachts gewoon door. Dan is het ook mogelijk om tussen de dieren in een Afrikaanse lodge te slapen, waar de dieren op slechts 15 meter afstand lopen. Kijk hier voor de mogelijkheden.