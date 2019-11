8 feiten en fabels over je vagina

Flair & Multi-Gyn

Ongeveer de helft van de bevolking heeft er eentje, maar toch valt er nog veel over te leren: de vagina. Weet je bijvoorbeeld hoelang een vagina ongeveer is? En hoeveel vrouwen wel eens last hebben van vaginale ongemakken? Test je kennis en kom er direct achter wat je zelf kunt doen bij vaginale ongemakken.

#1 Fabel: vagina en vulva betekenen hetzelfde

Ze worden vaak in één adem genoemd, maar de vagina en vulva zijn niet hetzelfde. De vagina is alleen het inwendige deel van je geslachtsorgaan. Het gaat om de elastische buis die zich tussen de baarmoederhals en de buitenkant van het lichaam bevindt. Het uitwendige deel (de schaamlippen, de clitoris en de uitgang van de urinebuis) heet de vulva.

#2 Feit: een vagina is gemiddeld 8 centimeter diep

Je vagina bestaat dus uit een soort ‘buis’ met rekbare slijmvliezen. Deze buis is ongeveer 8 centimeter diep, net zo lang als een gemiddelde wijsvinger. Als je opgewonden raakt ontspannen je spieren rond deze buis zich. Hierdoor kan vrijen je een fijn gevoel geven, maar ook als je moet bevallen, merk je pas hoe rekbaar deze slijmvliezen echt zijn.

#3 Fabel: een lage pH-waarde is slecht voor je vagina

Integendeel: een lage pH-waarde is juist goed! De pH-waarde vertelt je iets over de zuurgraad van je lichaam en je vagina in het bijzonder. Omdat er in je vagina goede bacteriën leven zoals melkzuurbacteriën (de lactobacillen) is je vagina een relatief zure omgeving. Hierdoor heeft je vagina over het algemeen een lage pH-waarde en krijgen schadelijke schimmels geen kans om zich verder te ontwikkelen.

#4 Feit: je vagina reinigt zichzelf

Doordat goede en slechte bacteriën en schimmels die van nature in je vagina voorkomen in verhouding met elkaar leven, is je vaginale flora meestal goed in balans. Vanaf je puberteit tot aan je menopauze scheidt je vagina een vloeistof af. Deze afscheiding bestaat uit vaginale slijmvliescellen en slijm uit je baarmoeder. Je vagina reinigt zich dus als het ware vanzelf, maar soms wordt het proces van je vaginale flora verstoord. Bijvoorbeeld door een infectie of een SOA, maar ook te strak ondergoed kan een vervelend en negatief effect hebben.

#5 Fabel: slechts 10 procent van de vrouwen heeft wel eens last van vaginale ongemakken

Niet waar! Sterker nog: ongeveer 80 % van alle vrouwen heeft af en toe last van bijvoorbeeld overmatige afscheiding, een onaangename vaginale geur en/of jeuk. Je bent dus zeker niet de enige als je deze klachten ervaart. Helaas durft niet iedereen erover te praten. Maar alsjeblieft, blijf er niet onnodig mee rondlopen! Vaginale klachten kunnen je erg onzeker maken en dat terwijl de meeste ongemakken makkelijk te verhelpen en voorkomen zijn…

#6 Feit: witte en brokkelige afscheiding kan duiden op een schimmelinfectie

Een vaginale schimmelinfectie wordt ook wel Candida genoemd. Hierbij overheerst een bepaalde schimmel in je vagina, waardoor er een infectie kan ontstaan. Symptomen van een vaginale schimmelinfectie zijn onder andere: een witte en brokkelige afscheiding, vaginale jeuk en roodheid. Een vaginale schimmelinfectie kun je behandelen met Multi-Gyn FloraPlus*.

#7 Feit: een bacteriële vaginose kan vanzelf over gaan

Klopt, een bacteriële vaginose kan vanzelf overgaan maar beter help je je vagina een handje. Bij een bacteriële vaginose heb je vaak last van overmatige afscheiding en een nare (vis)geur uit je vagina. Het kan worden veroorzaakt door een hogere pH-waarde, bijvoorbeeld door sperma of het gebruik van zeep waardoor de natuurlijke balans wordt verstoord. Met een verzorgingsproduct dat de balans in je vaginale flora ondersteunt kun je het herstelproces versnellen en de klachten verminderen.

#8 Feit: met de Multi-Gyn ActiGel zit je goed

Inderdaad! Wil je zeker weten dat je je vagina op de juiste manier verzorgt? Gebruik dan Multi-Gyn ActiGel* (€15,92). Deze gel is gebaseerd op natuurlijke ingrediënten en bedoeld voor inwendig gebruik. Het is makkelijk in te brengen en vermindert niet alleen een onaangename geur en afscheiding, maar werkt ook direct verzachtend bij jeuk en irritatie. Daarnaast herstelt het de natuurlijk pH-waarde van je vagina.



Extra tip: doe de test en kies het product dat je nodig hebt

Weet je niet precies welk Multi-Gyn product voor jou het meest geschikt is? Doe dan de vagina-check-test. Hierbij geef je aan de hand van een aantal korte vragen aan waar je last van hebt. Vervolgens krijg je een duidelijk advies.

* Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

