6 tips voor Maastricht + win een driedaags Maastricht Midweekend hotelarrangement voor twee

Maastricht wordt niet voor niets de meest Europese stad van Nederland genoemd. Van statige kerkjes tot knusse straatjes en van avontuurlijke grotten (!) tot stijlvolle boetieks: twee dagen in Maastricht zijn mákkelijk te vullen. Daarom hebben we een leuke winactie in petto: we geven niet één maar twéé overnachtingen voor twee weg in een superdeluxe hotel midden in de stad…

Door de stad struinen, genieten van culinaire hoogstandjes en pareltjes ontdekken in kleinschalige boetieks: het kan elke dag in Maastricht. Tussen zondag en donderdag voelt dat toch net even anders. De stad bruist nog steeds, maar toch is er meer rust om op je eigen gemakje de stad te verkennen. Doordeweeks een nachtje in Maastricht logeren kent nog meer voordelen: de hotelprijzen zijn lager, je welbekende weekendklusjes hoeven zich niet op te stapelen én als je boekt bij een van de aangesloten hotels ontvang je een Midweekend Pas. Daarmee krijg je toegang tot exclusieve aanbiedingen waarmee je je uitje nóg leuker en voordeliger maakt.

6 x doen in Maastricht

Een stadswandeling langs alle wijken, door smalle winkelstraatjes en kleine steegjes. Nog leuker: een wandeling met een local als gids. Met de Midweekend pas mag je gratis mee met diverse stadswandelingen. Bijvoorbeeld de hidden places secret spaces tour op elke maandag en donderdag. Breng een bezoekje aan de boekhandel in de Dominicanenkerk. Gevestigd in de ruim 700 jaar oude kerk ademt deze winkel een unieke sfeer. Met de Midweekend Pas kun je op maandag om 11:00 uur luisteren naar het verhaal over de rijke geschiedenis en geniet je van een gratis kopje cappuccino van Coffeelovers. Ga je met een vriendin? Dan is het leuk om wat gezamenlijke ‘me-time’ in te lassen bij Servaas The Beauty Concept. Midden in het centrum gevestigd in een monumentaal pand – het oude Wachthuisje van het Servaasklooster – kun je hier terecht voor verschillende behandelingen onder één dak. Met de Midweekend Pas krijg je hier bijvoorbeeld korting op een massage, een make-up workshop of een gezichtsbehandeling (op basis van beschikbaarheid). Winkelliefhebbers kunnen natuurlijk ook hun hart ophalen in Maastricht. Tip: de Stokstraat – de meest exclusieve winkelstraat van Maastricht – leuk om hier een kopje koffie te drinken bij Petit Café Moriaan: het kleinste café van Nederland met een leuk terrasje. Maastricht Underground is de verzamelnaam voor alles wat er te beleven is in Fort St Pieter, de Grotten en de Kazematten. Hier kun je verschillende rondleidingen krijgen. Onze favoriet: de steptour. Op een step ga je zonder elektriciteit, ontvangst óf verlichting (op het licht van een hoofdlampje na) een bijzondere ondergrondse wereld tegemoet samen met een gids. Wil je het Fort of Grotten Noord bezoeken dan ontvang je bij vertoon van de Midweekend Pas een uitgebreide wandelkaart om de St Pieterberg op eigen houtje te verkennen, perfect als aanvulling op je rondleiding in Maastricht Underground.

