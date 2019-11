Flair & LensOnline

Of je nou een bril of lenzen draagt, grote kans dat je nog nooit een daglens hebt uitgeprobeerd. Dit is het moment, want daglenzen hebben een paar hele belangrijke voordelen ten opzichte van meerdaagse lenzen.

1 – Géén lenzenvloeistof en bewaarbakjes

Daglenzen gebruik je écht maar één dag. Dus als je naar bed gaat, gaan ze gewoon in de prullenbak. Zeg dus maar dag tegen lenzenvloeistof en opbergdoosjes op je wastafel of in je reistas. Ideaal.

2 – Schoner dan schoon

Je ogen wil je zo schoon mogelijk houden. Wat dat betreft zijn daglenzen echt de meest hygiënische optie. Je haalt elke dag een schoon, nieuw setje uit de verpakking. Daardoor heb je met daglenzen tot wel 95% minder kans op ontstekingen, in vergelijking met bijvoorbeeld maandlenzen.

3 – Ideaal voor ‘mamadagen’

Waar kinderen spelen wordt het vies. Plakkerige vingers, verfspetters, lijmplakaten… allemaal dingen die je liever niet op je bril krijgt. Heb je daglenzen, dan doe je die, hop, zo even in. Superflexibel voor naast je bril. Ook fijn als je een dagje naar het zwembad of de sauna wil trouwens.

4 – Geen dure ongelukjes

Iedereen die wel eens maandlenzen of harde lenzen heeft gehad kent het leed dat de verloren of kapotte lens heet. Een onhandig en vaak ook nog duur grapje. Niet met daglenzen, die je met het grootste gemak in je handtas gooit voor het geval er iets misgaat.

5 – Gewoon online te bestellen

We associëren het ophalen van lenzen toch nog altijd met de opticien. Maar tegenwoordig kun je jouw lenzen ook gewoon makkelijk online bestellen. Nieuwsgierig geworden naar jouw ideale daglens? Laat je ogen meten bij een van de gediplomeerde partneropticiens van LensOnline om jouw ideale lens te vinden. Gevonden? Via lensonline.nl/flair krijg je nu bij jouw eerste dertig lenzen een extra set van dertig lenzen cadeau. Snel en gemakkelijk online besteld, en thuis of bij je favoriete opticien geleverd. Makkelijker kan bijna niet.