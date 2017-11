De slaapkamer is dé plek waar je kind speelt, zich veilig voelt en aan het eind van een drukke schooldag tot rust komt. Vijf tips voor een leuke en handige inrichting.

FLAIR samen met VT wonen

Beestenboel

Welk kind houdt niet van dieren? Extra leuk: beesten in de inrichting zijn helemaal van nu. Aan dit vrolijke hangertje mag de mooiste jurk of het favoriete vest. Naast de giraf is er ook een groene slang.

Logeerpartijtje

De kinderkamer is vaak niet de grootste ruimte van het huis, maar er moet natuurlijk wel een logeerpartijtje mogelijk zijn. Ideaal is dan deze Arty poef. Je kind kan er lekker een boekje op lezen. En als er een vriendje of vriendinnetje komt slapen, klap je ’m heel makkelijk uit tot logeerbed. Handig!

Vrolijk verschonen

Als je kind nog klein is, neemt verschonen en aankleden een behoorlijk deel van de dag in beslag. Deze aankleedkussenhoes van organisch katoen is dan wel zo fijn. De hoes voelt heerlijk zacht aan en de afbeeldingen erop zijn lekker vrolijk. Kindje blij, jij blij.

Wat word je groot!

Is je kind uit zijn ledikantje gegroeid? Dan zet je liever niet meteen een bed van twee meter neer, dat voelt zo verloren. Wat dacht je van dit juniorbedje in landelijke stijl? Door de opstaande randen aan de zijkanten valt je kind ’s nachts niet uit bed. Fijn: je krijgt er een lattenbodem bij. Uiteraard hoort op zo’n bed ook een zachte knuffel. Deze uil zou je toch ook zelf wel op je nachtkastje willen zetten, zo lief is-ie?

Lekker opgeruimd

In een rustige, opgeruimde slaapkamer slaapt je kind het best. Deze brocante kast met twee legplanken biedt genoeg ruimte om niet alleen kleding, maar ook speelgoed en andere losse spullen op te bergen. Hij is gemaakt van massief grenen en past goed in een romantische, landelijke sfeer.

