5 redenen om voor een Scandinavische bank te gaan

Flair & By SIDDE

Maanden zat je er nauwelijks op maar nu het officieel herfst is, eist hij z’n plek weer op: de bank. Dat ie comfortabel moet zijn staat buiten kijf, maar een bank moet ook leuk zijn om naar te kijken. En dat is waarom je voor een Scandinavisch model moet gaan.

Want die Scandinaviërs, die snappen het wel. Loop een middag door de Zweedse hoofdstad en het lijkt alsof er alleen maar mooie mensen wonen. En ook qua interieur komt er niks dan goeds uit het hoge Noorden. Ben jij toe aan een nieuwe bank, plof dan op een Scandinavische.

Alles wat uit Scandinavië komt is mooi

Ok, smaken verschillen maar geloof ons, in Scandinavië wonen bovengemiddeld veel mooie mensen. En kleding maken kunnen ze er ook goed. Maar waar de Scandinavische landen echt bekend om staan is design. Scandinavisch design herken je aan de vaak slanke vormen, natuurlijke materialen en zachte kleuren. Heel fijn om mee te combineren.

Scandinavisch design is tijdloos

Trends in het interieur komen en gaan, maar Scandinavisch design blijft altijd bestaan. Stoelen, banken, kasten, allemaal hebben ze die tijdloze uitstraling. Deense kasten en stoelen uit de jaren zeventig zijn tot op de dag van vandaag populair. Ja, Scandinavische stukken staan als een huis.

Met het comfort zit het ook wel goed

Je brengt heel wat uren door op een bank. Bij voorkeur moet hij daarom niet alleen lekker zitten, maar ook geschikt zijn om op in slaap te vallen na een lange, vermoeiende dag. Scandinavische banken zijn gemaakt naar Noord Europeaanse standaarden. En dat betekent: een stevige en diepere zit. Daarbij hebben ze vaak een binnenvering in de zitting, wat ervoor zorgt dat het comfort goed blijft. Ook na vele jaren.

Je hoeft er niet lang op te wachten

Bij By SIDDE kun je zelf je Scandinavische designbank samenstellen in een configurator. Zodra je klaar bent en je bestelling hebt geplaatst, gaan hun vakmensen voor je aan de slag. En 7 (werk)dagen later zit jij op je nieuwe bank. Geen maanden wachten en bijna vergeten hoe je nieuwe bank er ook alweer uitziet, maar instant satisfaction. Je mag de bank 30 dagen thuis testen. Bevalt hij toch niet? Dan halen ze hem kosteloos weer bij je op.

Het kost je geen fortuin

Scandinavisch design, iedere bank op bestelling gemaakt, kwalitatieve materialen. Je zou denken dat je jaren moet sparen voor een bank van By SIDDE, maar niks is minder waar. Al voor € 1.499 lig je binnen een week op de kamervullende hoekbank Sommer, alleen of met het hele gezin. De banken van By SIDDE worden ook nog eens gratis bij je thuis in Nederland, België en Duitsland afgeleverd.

By SIDDE is een online merk dat niet werkt met wederverkopers of showrooms. En dat voordeel zie je direct terug in de scherpe prijzen. By SIDDE gebruikt kwalitatieve materialen voor een lange levensduur. En verpakt haar producten in een milieuvriendelijke hoes, die ze hergebruiken. Je krijgt 5 jaar garantie op het binnenwerk en 5 jaar gratis PROTEXX vlekkengarantie.

Ontmoet By SIDDE op de Woonbeurs Amsterdam

Je kan By SIDDE ontmoeten tijdens de vtwonen & designbeurs van 1 tot en met 6 oktober in de RAI Amsterdam. Lig, hang of zit in alle zeven banken, waaronder ook hoekbank Sommer.