5 manieren om je creativiteit een boost te geven

Flair & Jaarbeurs

Ben jij die vriendin die iedere winter een sjaal, muts en handschoenen breit omdat ze daar zo zen van wordt? Of die vriendin die daar jaloers op is en ondertussen maar doorraast in het leven? Voor allebei is er nu de KreaDoe beurs. Om nog meer inspiratie op te doen of om uit te vinden welk soort creativiteit jou rust kan brengen.

Voor de 30e keer op rij vindt van 30 oktober tot en met 3 november KreaDoe plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. KreaDoe is het grootste DIY-evenement van de Benelux. Hier vind je de nieuwste trends op het gebied van haken, breien, paper crafts, home deco, scrapbooking, stempels, mixed media, taarten & cupcakes, tekenen en schilderen, sieraden maken, zelfmaakmode en nog véél meer.

En dit zijn onze 5 tips om je creativiteit daar een boost te geven:

1. Workshops

Je kunt deelnemen aan originele workshops. Van ambachtelijk leerbewerken tot botanic watercolor stamping. En van sieraden maken tot het bijhouden van een bullet journal. Het leuke aan een workshop is dat je in een groep werkt en deskundig advies krijgt van een expert.

2. Theaters

Er zijn verschillende theaters, waar uiteenlopende vormen binnen één thema samenkomen. In het Handletter Theater vind je alles tussen een glitterpen en aquarel. In het Knipmode Theater ontdek je hoe hip zelf kleding naaien weer is. Het Cupcake Theater leert je dat er nog steeds nieuwe technieken zijn voor het bakken en decoreren van taarten en cupcakes. En in het Goedgemutste Breitheater leer je breien van bejaarde experts die zich daardoor even minder eenzaam voelen. En als dat nog niet win-win genoeg is, kun je ook nog meedoen aan een hilarische bingo!

3. Influencers

Natuurlijk zijn er ook Bekende DIY’ers te vinden, onder wie Bobbi Eden. Hoe verrassend het ook klinkt, zij is een actief haakster. Ze lanceert tijdens KreaDoe zelfs haar derde haakboek: ‘Haken @home met Bobbi Eden – Winter’. En zij is niet de enige, ook andere influencers lanceren boeken, geven demonstraties, staan klaar voor meet & greets en strooien met fantastische prijzen.

4. Mede-makers

Ontmoet mede-creatievelingen! KreaDoe Ontmoet is een plein waar je meteen aan de slag kunt met je nieuw ingeslagen hobbyspullen. Of je nou van kaarten maken, stempelen of haken houdt; voor heel veel hobby’s is er een aparte tafel ingericht. Wissel tips and tricks uit, want samen bezig zijn is nóg leuker dan alleen.

5. Kids

Neem je kind mee, want KreaDoe is voor alle leeftijden. Op vertoon van hun kidskaartje krijgen kinderen een pakketje met een kleurplaat, tattoo, limo voucher en puzzeltocht. Als ze de puzzeltocht compleet hebben, mogen ze een cadeautje grabbelen. Ook is er een springkussen, kleurtafels, speelgoed en een workshop haren invlechten.

Koop je kaartje met korting

Dit jaar viert KreaDoe haar 30e verjaardag en dat wordt één groot feest! Heb je zin om dat mee te vieren? Koop hier je e-ticket en krijg € 1,- korting met kortingscode: FL2019. Geef je creativiteit een boost en wie weet wat voor moois jij dit najaar allemaal tevoorschijn tovert.