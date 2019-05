5 fabels en feiten over littekens

Flair & VSM

We hebben ze allemaal: littekens. De een heeft er veel, de ander misschien een paar die nauwelijks zichtbaar zijn. Feit is dat littekens bij ons horen, maar weet je eigenlijk hoe een litteken ontstaat? En wat wel en niet waar is over littekens? Je leest het hier.

1. Een litteken is een beschadiging van de huid

FABEL

Een litteken is het gevolg van een huidbeschadiging, niet de huidbeschadiging zelf. Een litteken ontstaat als je huid zicht herstelt na bijvoorbeeld een ongeval, operatie of als gevolg van acné. Hoe meer de huid is beschadigd, hoe langer het herstel van de huid duurt.

2. Van puistjes uitknijpen krijg je littekens

DEELS FEIT

De kans op blijvende littekens is vrij groot als je regelmatig puistjes uitknijpt. Hoe dat kan? Een puistje is in feite een kleine ontsteking. Elke keer als je een puistje uitknijpt kan je dit verergeren en ook je huid beschadigen. Doe je dit vaak, dan vergroot je de kans op littekentjes. Littekens kunnen wel een beetje wegtrekken in de loop der jaren, maar de kans is groot dat je ze altijd zal blijven zien. Probeer er daarom zoveel mogelijk vanaf te blijven.

3. Als je jong bent, heb je minder kans op littekens

FEIT

Leeftijd speelt zeker een rol in het genezingsproces. Bij een oudere huid duurt de wondgenezing langer dan bij een jongere huid. Bij een jonge huid is er echter wel eens kans dat teveel ‘nieuwe huid’ wordt gevormd, waardoor er grotere en dikkere littekens ontstaan.

4. Als je een donkere huid hebt, krijg je minder littekens

FABEL



Dat is niet waar: iedereen heeft evenveel kans op littekens. Sterker nog, mensen met een gekleurde huid hebben zelfs een verhoogde kans op de vorming van abnormale littekens, zoals een keloïd. Hierbij wordt er zoveel littekenweefsel aangemaakt, dat het buiten de grens van het originele litteken komt.

5. Aan een litteken kan je niet zoveel doen

FABEL

