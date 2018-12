Flair & Honig

Na een drukke werkdag is de kans groot dat je geen zin hebt om nog lang in de keuken te staan. Maar het liefste wil je jouw gezin wel iets voedzaams voorschotelen. Wat doe je dan? Ga je alsnog uren in de keuken zwoegen, om je kids een uitgebreid gerecht vol voedingsstoffen te kunnen bieden? Of besluit je om een avondje te cheaten door toch te kiezen voor een makkelijke afhaalmaaltijd?

De familie Jongedijk uit Almere laat zien dat makkelijk en voedzaam eten wél hand in hand kunnen gaan. Al vanaf begin dit jaar schuiven Rogier, Nukhet, James, Marley en Loïs elke avond aan voor een voedzame en makkelijk te bereiden maaltijd van Honig. Dat doen ze niet zomaar. Het gezin volgt de 365 Dagen Challenge, waarin zij een jaar lang elke dag een maaltijd bereiden met een of meerdere producten van Honig. Nieuwsgierig? Op de Instagram-pagina van Honig kan je de familie volgen en je laten inspireren door lekkere en voedzame recepten.

Wil jij aan de slag gaan met de maaltijden uit de 365 Dagen Challenge? Hieronder vind je 3 recepten die je binnen een handomdraai op tafel zet.

Kip teriyaki met peultjes en maïs (20 min)

Benodigdheden

300 gr. zilvervliesrijst

1 ui

2 kipfilets (+- 350 gram)

1 el olie

Honig Mix voor roerbakmie teriyaki

150 ml water

300 gr. peultjes

300 gr. babymais

2 bosui

Handje ongezouten cashewnoten (à 25 gr.)

Bereidingswijze

Kook de rijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snipper de ui en snijd de kip in blokjes. Verhit de olie in de pan en fruit de ui aan. Voeg de kipblokjes toe en bak deze goudbruin. Voeg Honig basis voor Roerbakmie Teriyaki met 150 ml water toe. Verhit het geheel al omscheppend ca. 1 minuut. Voeg de peultjes en de babymais toe en roerbak het geheel een paar minuutjes. Voeg als laatste de gesneden bosuitjes toe. Garneer het gerecht met wat extra bosui en de (geroosterde) cashewnoten, grof gehakt en serveer het geheel met de rijst.

Tip: Je kunt dit gerecht ook met onze Honig Mienestjes serveren in plaats van met rijst.

Vega lasagne met aubergine & courgette (20 min)

Benodigdheden

2 uien

1 knoflook

1 courgette

1 rode paprika

1 aubergine

1 blik Heinz gepelde tomaten (à 200 gr.)

500 gr. Heinz Tomato frito

1 bakje ricotta (à 100 gr.)

Honig Lasagne volkoren

100 gr. geraspte kaas

Basilicumblaadjes

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 200 graden Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Snijd de courgette, paprika en aubergine in dunne plakken. Fruit de knoflook en ui kort en voeg de groentes toe en bak voor 5-10 minuten. Voeg vervolgens de tomato frito en gepelde tomaten toe. Roer de ricotta los, voeg peper, zout en eventueel wat kruiden (tijm, oregano, rozemarijn) toe. Neem een ovenschaal en maak laagjes van het kaasmengsel, de groenten en de lasagnevellen. Verdeel het gelijkmatig. Bestrooi het geheel met de geraspte kaas. Bak de lasagne in 30 tot 45 minuten in het midden van de oven. Serveer met wat basilicumblaadjes.

Taco’s met witvis (20 min)

Benodigdheden

1 Honig Dubbeldekkers Taco’s (6 stuks)

1 zakje Honig Dubbeldekkers & Taco’s Kruidenmix

400 gr. witvis, in stukjes gesneden

3 el zonnebloemolie

1 kleine venkel

4 lente-uitjes

3 tomaten

2 gele paprika’s

2 groene paprika’s

1 limoen, in partjes gesneden

Bereidingswijze: