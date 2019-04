3 tips om jouw huid in topconditie te houden

Je huid beschermt je dagelijks tegen invloeden van buitenaf. Het is dan ook heel belangrijk dat we ‘m goed verzorgen. Maar hoe kan je dit het beste doen? Met deze drie tips houd je jouw huid in topconditie.

#1 Hydrateren is key

Je huid heeft vocht nodig om soepeltjes te blijven. Dit kan je doen door genoeg water te drinken en door te kiezen voor een hydraterende crème. Het liefst met een SPF-factor, zodat je huid ook meteen beschermt is tegen de zon.

#2 Ga de strijd aan tegen donkere kringen

Word jij ‘s ochtends ook wel eens wakker met kringen onder je ogen? Gebruik dan voor het slapen gaan een goed eyeserum. Dit ritueel kan je eventueel in de ochtend weer herhalen en je zult zien: donkere kringen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

#3 Maak je gezicht goed schoon

Een van de belangrijkste dingen, of misschien wel dé belangrijkste taak van de dag, is je gezicht goed schoonmaken voordat je naar bed gaat. De make-upresten en al het vuil van buiten zorgen voor oneffenheden en dat wil je natuurlijk niet. Gebruik dus een goede cleanser voordat je gaat slapen.

Beeld: iStock