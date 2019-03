3 redenen waarom je dit voorjaar nog naar de Veluwe moet

Flair & Visit Veluwe

Voor een vakantie met je gezin hoef je niet per se de grens over te gaan. Ook in Nederland zijn er genoég plekken waar je helemaal tot rust kan komen. Vooral nu de lente is begonnen en de eerste bloemen en planten in bloei staan, is het zonde om ons kikkerlandje over te slaan.

Ben je nog op zoek naar een goed excuus voor een weekendje weg? Tip: ga dan naar de Veluwe. Dé plek waar de natuur ontwaakt in het voorjaar. En dit is niet de enige reden waarom je ernaar toe moet. Lees je mee?

1. Je vindt er de Veluwse Big Five



Voor de Big Five hoef je niet meer per se naar Afrika. Ook hier in Nederland hebben wij ook onze eigen Veluwse Big Five. De vos, de das, de ree, het wilde zwijn en het edelhert – je vindt ze allemaal op de Veluwe. Wil je de dieren van dichtbij zien? Verschuil je dan in een wildarena. Dit zijn de speciale plekken waar het wild komt grazen.

2. Je kan midden in het bos genieten van een kop dampende koffie



Verblijf tijdens je vakantie in een van de accommodaties van Droomparken, midden op de Veluwe. Je kunt daar een hoop doen: denk aan badmintonnen, fietsen, wandelen, heerlijk uiteten, een terrasje pakken of even helemaal niks. Ook aan de kinderen is gedacht – zij kunnen zich de hele dag vermaken op het speelveld of in het zwembad.

3. Je kunt er oneindig lang wandelen en fietsen

Voor fietsers en wandelaars is de Veluwe het paradijs. Zij kunnen het beste verblijven in het Grand Café Hotel Kruller, op zo’n 700 meter van Het Nationale Park De Hoge Veluwe vandaan. Het hotel is omringd door vele fiets- en wandelpaden, dus er zijn genoeg tochtjes die je kan maken. Bijvoorbeeld de Rust en Ruimte-route, die gestart kan worden vanuit Otterlo.

Kortom: boeken maar die meivakantie! Kijk voor meer inspiratie op visitveluwe.nl.

Credits hoofdafbeelding: Jurjen Drenth