10 momenten in het dagelijks leven waarop we wat liever mogen doen tegen elkaar

Flair & SIRE

Lief voor elkaar zijn. Het lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Bijna iedereen maakt dagelijks wel eens mee dat iemand onaardig gedrag vertoont, of het nou online is (haters op social media), op straat (scooters die je afsnijden op het fietspad) of in de supermarkt (als caissière word je soms compleet genegeerd).

Leuk zijn zulke momenten niet. Sterker nog, veel Nederlanders zijn er zelfs helemaal klaar mee. Uit recent onderzoek van het Sociaal & Cultureel Planbureau blijkt dat 68 procent van de deelnemers vindt dat we tegenwoordig steeds minder aardig voor elkaar zijn. En dat moet veranderen. Veel Nederlanders willen zich daar best voor inzetten als anderen dat ook doen.

Alhoewel dit hoopvol klinkt, ligt daar echter ook meteen een probleem. Vergeleken met onszelf, vinden we dat anderen gemiddeld genomen véél onaardiger zijn en zich minder sociaal gedragen. En dat is niet het enige probleem. We zien de gevolgen van ons gedrag voor onszelf heel goed, maar onderschatten vaak de gevolgen voor anderen. Neem een bumperklever als voorbeeld. De bumperklever zal misschien denken: ik heb haast, dus ik rijd deze ene keer wat harder en dat maakt niet uit. De automobilist voor hem of haar zal zich kapot ergeren aan dit gevaarlijke, roekeloze gedrag.

#DOESLIEF

Om Nederlanders aan het denken te zetten over hoe we met elkaar omgaan, komt SIRE met een nieuwe campagne: #DOESLIEF. Via social media roepen zij op om met #DOESLIEF te reageren op negatieve berichten en zo te laten zien dat onaardig gedrag nergens voor nodig is. Het doel: Nederland een beetje mooier en liever maken.

Doe jij ook mee met #DOESLIEF? En wil jij ook wat liever zijn tegen je omgeving? Vergeet dan niet om altijd je beste beentje voor te zetten. En vooral op de volgende momenten aardig te doen…

1… Als je de trein in wilt stappen maar het is druk. Ga niet duwen, maar wacht netjes op je beurt.

2 … Als je ziet dat een bekende Nederlander iets absurds meldt op social media. Ook al ben je het er niet mee eens, houd je mening achterwege.

3 … Als je haast hebt met de auto. Bumperkleven is een van de grootste irritaties onder weggebruikers. Voorkom dat je gaat bumperkleven.

4 … Als je in de kassarij staat van de supermarkt en je een telefoontje krijgt. Je kunt ook gewoon terugbellen als je weer thuis bent.

5 … Als je ’s avonds laat wil genieten van je Spotify-lijst. Doe dat met een gepast volume, en niet keihard zodat je buren het horen.

6 … Als je onenigheid hebt met de buren. Scheld elkaar niet uit, maar nodig je buren uit voor een kop koffie en praat erover.

7 … Als je favoriete voetbalclub een wedstrijd verliest. Het is maar een wedstrijd. Je hebt nu geen excuus om de fans van de tegenpartij uit te schelden of dingen te vernielen.

8 … Als je op het terras zit en iemand steekt een sigaret op. Heel vervelend, die rookwalm in je gezicht, maar in plaats van met boze blikken hints te geven kan je diegene ook vriendelijk verzoeken om zijn sigaret uit te maken of zich te verplaatsen.

9 … Als op Facebook een discussie gaande is over een gevoelig onderwerp. #DOESLIEF!

10 … Als je op de scooter rijdt en snel ergens wilt zijn. Snijd fietsers niet af op het fietspad. Het heet niet voor niks een fietspad!

Wil jij meer weten over de #DOESLIEF-campagne van SIRE? Neem een kijkje op de website.