10 geluksmomenten in het leven die jij vast ook herkent

Flair & SENSEO®

De slappe lach tijdens een kop koffie met je beste vriendin of je kinderen die smullen van wat je op tafel hebt gezet. Het zijn de kleine momenten met je dierbaren die gelukkig maken. Want zoals je vriendin, partner, kind of kat is er maar één. Wij vroegen foodie, thuiskok en culinair blogger Ellen van Made by Ellen naar haar geluksmomentjes met de belangrijkste mensen in haar leven. Daar hoefde ze niet lang over na te denken. Herken je deze momenten?

1. M’n kinderen die thuis komen als ik aan het koken ben en roepen: “wat ruikt het hier lekker”.

Dankbare kinderen die hun bord helemaal leeg eten. Welke moeder wil dat niet?

2. Met onze jachthond Nora de natuur in.

Samen naar buiten, samen op de bank of samen wakker worden; huisdieren zijn een beest in het creëren van geluksmomentjes.

3. ’s Ochtends vroeg samen met mijn man een kopje koffie doen in de tuin of op de woonboot.

Voordat de hysterie van de dag begint een rustig momentje met z’n tweeën. Goud waard.

4. Als de kinderen alle ingrediënten raden die door mijn gerecht zitten.

Je bent een foodie of je bent het niet. Maak van dit geluksmomentje van Ellen een dagelijkse quiz bij jou thuis. Plezier gegarandeerd.

5. Gezonde broodtrommels die leeg terugkomen na school.

En je hebt je niet voor niets uitgesloofd én je weet dat ze alles binnen hebben gekregen wat ze nodig hebben. Een fijn idee, een fijn moment.

6. Wandelen door de bergen met m’n gezin en merken dat we er allemaal van genieten.

Als alle leden van het gezin blij en tevreden zijn, wat valt er dan nog te klagen?

7. De slappe lach hebben met m’n kinderen.

De slappe lach hebben is al heerlijk, maar met je kinderen dubbel liggen is helemáál het einde.

8. Als een gerecht goed gelukt is en iedereen ervan geniet.

Uren heb je je staan uitsloven en het resultaat mag er zijn. Maar vindt de jury het ook goed? Jaaaa!

9. Met vrienden en familie aan onze grote tafel eten en heel veel kletsen.

Italiaanse taferelen aan jouw eigen eettafel. Doe ons elke maand zo’n avond.

10. Als er eindelijk weer eens tijd is om met een goede vriendin koffie te doen.

Jullie willen wel maar de agenda’s werken maar niet mee. Als ze dat dan eindelijk wel doen, is het genieten geblazen.



Maak kans op een dagje uit t.w.v. € 500,-

Met wie geniet jij het allermeest van de kleine dingen in het leven? Laat ons weten hoe jij en jouw nummer één van een heerlijk kopje SENSEO® koffie genieten op senseo.nl/zoisermaareen en win samen een dagje uit t.w.v. maar liefst € 500.