Rennen! Bij deze vestiging van IKEA krijg je de komende tijd extra korting

IKEA is een typisch gevalletje van een winkel waar je niet uit kunt lopen zónder iets te kopen. Of het nu een kast, bank of kandelaar is: iedereen heeft wel iets van de Zweede meubelketen in huis.

Schuilt er ook in jou een IKEA-gekkie en ben je een echte koopjesjager? Goed nieuws, want bij een van de Nederlandse vestigingen kun je tot en met 13 mei shoppen met fikse kortingen.

LOPPIS

Vaak hoef je bij IKEA al niet diep in de buidel te tasten om iets leuks op de kop te tikken, maar het kan nóg beter. Bij IKEA Barendrecht, vlakbij Rotterdam, winkel je tijdens LOPPIS – Zweeds voor koopjesmarkt – extra voordelig in verband met de verbouwing die het filiaal op de planning heeft staan.

Schema

LOPPIS duurt tot en met 13 mei en de tijden waarop je kunt shoppen variëren van 10.00 – 18.00 uur, 10.00 – 19.00 uur en 10.00 – 21.00 uur. Hier vind je het schema per dag en hier kun je terecht voor nog meer informatie. De koopjesmarkt in Barendrecht duurt zo lang de voorraad strekt, dus eh… wij weten wel wat we dit weekend gaan doen!

