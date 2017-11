Van blauw tinten tot mediterraanse sferen: dit zijn de woontrends voor deze winter

Tijdens de winterdagen is er niets fijner dan thuiskomen in een sfeervol huis zodat je lekker tot rust kunt komen. Wij geven je tips om je huis winterklaar te maken volgens de laatste woontrends.

#Trend 1

Wacht niet langer en maak van je huis een knusse en sfeervolle plek waar je met veel kopjes thee eens lekker kunt opwarmen en bijkomen. De eerste trend speelt gelijk goed in op dat gevoel. Voor het rustgevende gevoel kies je voor blauw: de trendkleur op het gebied van wonen. De kleur geeft moderne uitstraling en brengt kalmte in het interieur. Ook wekt de kleur een emotie op van stabiliteit en oogt het beschermend. Met blauw kun je alle kanten uit, of je nu gaat voor donkerblauw, ijsblauw of turquoise. Alles is mogelijk. What’s not to like?

Tips

Ben je overtuigd en wil je de rustgevende kleur in je interieur verwerken? Pak dit aan door bijvoorbeeld één blauwe eyecatcher. Denk aan een blauwe bank of robuuste kast. Wil je graag de kleur wat meer verspreiden door de ruimte? Ga dan voor meerdere accessoires zoals sierkussens in verschillende blauwtinten. Zo creëer je een speels effect en wordt blauw toch een duidelijk aanwezige kleur in je woonkamer.

Inspiratie voor een blauw interieur

#Trend 2

De tweede trend maakt van jouw huis een plekje die de kou je even doet vergeten. Met de Mediterrane woontrend creëer je een warm en sfeervol huis die je het gevoel geeft van zon, zee en strand. De trend kenmerkt zich door warme kleuren zoals olijfgroen, okergeel en roestrood. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van wilde patronen, grafische prints en natuurlijke materialen.

Tips

Wil je jouw huidige interieur oppimpen met deze trend? Dit kun je makkelijk doen door items aan te schaffen met de warme kleuren, prints en houten materialen. Van vazen, schilderijlijsten en lampen tot aan banken of stoelen. Een leuke vloerkleed met een mooi patroon of een rieten mand geeft al een snel een mediterraans effect.

Inspiratie voor een interieur met Mediterrane accenten

