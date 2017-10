De ene week ben je met zijn drietjes, de week erop heb je een huis vol: met een samengesteld gezin is het handig als je woonkamer flexibel en functioneel is ingericht én knus blijft als niet iedereen er is. Interior Designer bij IKEA, Kim Wolthof, geeft tips!

Flair samen met IKEA

1. Handige bank

“Kies voor een bank met losse elementen. Je bent dan vrij opstellingen te creëren naar de behoefte van dat moment: zijn we met z’n allen of met z’n tweeën? In een grote ruimte kan de bank ook prima in het midden, daarmee benadruk je de grootte van de ruimte.”

2. Lekker flexibel

“Wanneer je helemaal in die serie zit, wil je liever niet opstaan voor wat lekkers. Wees voorbereid met kleine tafeltjes met dienbladen, zoals de GLADOM. Met een afneembaar blad ook super handig voor het serveren van een hapje en een drankje wanneer er visite is.”

3. Slimme verlichting

“Speel je met z’n zessen Twister, dan is goede verlichting belangrijk. Op andere momenten heb je het misschien liever wat meer ingetogen. Door te kiezen voor smart lighting, stel je de verlichting zelf in: fel of gedimd, warm of wat koeler.”

4. Een eigen plek voor alles

“Jij wilt gezellig natafelen, terwijl de oudsten willen gamen en de kleinsten met blokken willen spelen. Kan allemaal! Verdeel de woonkamer in zones met behulp van vloerkleden. Als iedereen ’s avonds zijn ‘eigen’ zone opruimt, blijft het netjes.”

5. Persoonlijk tintje

“Met foto’s en souvenirs maak je een ruimte persoonlijk. Maar er is nog een manier om jouw stijl mee te geven aan je woonruimte: creëer je eigen kast opstelling met de KALVIA deurtjes. Elke maat heeft een uniek dessin en je kunt ze op verschillende manieren combineren.”

VALLENTUNA 3-zitsbank – JANINGE eetkamerstoel – GLADOM salontafel – KALVIA deur – ÖVRARYD tafel – GRÖNADAL schommelstoel



