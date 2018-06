Spreuk van de week: Durf te stralen!

Soms heb je een fantastisch idee in je hoofd, maar besluit je er niets mee te doen omdat je bang bent om te falen. Zonde, want vergeet nooit dat een foutje maken bést mag; daar leer je alleen maar van. En wie weet pakt het wél goed uit, je wil toch niet achterblijven met een ‘wat als’? Ga ervoor, durf te stralen!

Lees ook: Spreuk van de week: Do more things that make you forget to check your phone

Vind je deze quote leuk? Deel deze met je vrienden of print ‘m op groot formaat uit en geef ‘m een mooi plekje in huis. Óf doe de spreuk in een lijstje en geef dat cadeau aan een van je vriendinnen. Leuk, toch?

Deze quote komt uit Flair 26, de editie die nu in de winkel ligt! Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.