Spreuk van de week: If Cinderella’s shoe fit perfectly then why did it fall off?

Hoe oud we ook zijn, we blijven gek op sprookjes. Het verhaal dat ongetwijfeld iedereen kent, is dat van Assepoester; ook wel Cinderella. Het glazen muiltje, de prachtige koets en de liefde: hij blijft leuk.

Lees ook: Spreuk van de week: Don’t cry because it’s over, smile because it happened

De spreuk van deze week luidt dan ook: ‘If Cinderella’s shoe fit perfectly then why did it fall off?’ Vind je deze quote leuk? Klik dan op like en deel ‘m met je vrienden. De quote kun je ook uitprinten op groot formaat en ophangen.

Deze quote komt uit Flair 15, de vrolijke editie die nu in de winkel ligt! Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.