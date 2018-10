Spreuk van de week: Niet vallen en opstaan, maar staan en opvallen

Het leven gaat niet altijd over rozen. Maar om nou met vallen en opstaan door het leven te gaan, is ook niet alles. Dus hup, kop op. Staan en opvallen, maar!

Vind je deze quote leuk? Deel deze met je vrienden of print ‘m op groot formaat uit en geef ‘m een mooi plekje in huis. Óf doe de spreuk in een lijstje en geef dat cadeau aan een van je vriendinnen. Leuk, toch?

