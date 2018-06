Of je nu in de trein zit, op de bus zit te wachten of in de rij staat voor de kassa: je hoeft maar om je heen te kijken of minstens de helft van de mensen zit naar hun telefoon te turen. En geef maar toe: zélf maak je je er ook vaak genoeg schuldig aan. Maar laat ‘m eens voor wat het is: do more things that make you forget to check your phone.

Lees ook: Spreuk van de week: Geniet, dans, schitter en straal; kies er niet eentje, maar doe het allemaal

Vind je deze quote leuk? Deel deze met je vrienden of print ‘m op groot formaat uit en geef ‘m een mooi plekje in huis. Óf doe de spreuk in een lijstje en geef dat cadeau aan een van je vriendinnen. Leuk, toch?

Deze quote komt uit Flair 25, de editie die nu in de winkel ligt! Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.