Spreuk van de week: Some days I’m Beyoncé, other days I’m Lay-Z

Soms kun je alles uit de kast trekken om zo goed mogelijk voor de dag te komen, terwijl je op andere dagen met een knot op je hoofd, in je pyjama en zonder make-up naar de deur uit gaat. Of beter nog: de hele dag binnen blijft en niets anders doet dan netflixen. Herkenbaar? Dan kun je je hoe dan ook vinden in de spreuk: Some days I’m Beyoncé, other days I’m Lay-Z.

