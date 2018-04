Polaroid brengt iconische camera terug met heerlijke 90’s vibe

We instagrammen er behoorlijk op los met z’n allen, maar zeg nou eerlijk: échte foto’s, met toffe filter-vibes (zonder daadwerkelijk een filter te hebben gebruikt) aan de muur zijn toch véél leuker dan een eindeloos lange, digitale tijdlijn? Polaroid komt daarom met een item waar ons hart iets sneller van gaat kloppen.

Lees ook

Heftig: worden ‘halo brows’ een ding op Instagram?

Fresh ‘prints’ of Bel Air

De camera-gigant brengt dit jaar de klassieke Polaroid 96 Cam 22 jaar nadat deze voor het eerst verscheen terug op de markt. Voor de gelegenheid zijn er twee waanzinnige 90’s uitvoeringen van de nostalgische polaroid-camera gemaakt, met bijzonder kleurrijke printjes die niet zouden misstaan in een swingende scène van jaren negentig hitserie The Fresh Prince of Bel Air.

Hebben!

De nieuwe 96 Cam is verkrijgbaar in Jazz Red (rood/geel/blauw) en Fresh Blue (turquoise/roze/geel), en is voor € 189,99 van jou. Wil je ‘m hebben, dan moet je wel een beetje opschieten, want de prachtapparaatjes gaan als warme broodjes over de toonbank.

Beeld: Polaroid, iStock