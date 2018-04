Code rood: Apple lanceert vurig mooie versie van de iPhone 8

Apple komt deze week met een nieuwe variant van de iPhone 8 (Plus). Naast dat je ontzettend opvalt en de show steelt met de telefoon – hij is namelijk knalrood van kleur, steun je er ook nog eens het goede doel mee.

Special edition

Voorheen was deze iPhone alleen verkrijgbaar in de kleuren zilver, goud, spacegrijs en zachtroze, maar vanaf nu is deze ook als special edition te koop: de iPhone 8 RED en iPhone 8 Plus RED. Vorig jaar verscheen de iPhone 7 (Plus) ook al in deze helderrode kleur, met als enige verschil dat de voorkant van de nieuwe iPhone 8 zwart is in plaats van wit, wat niet erg in de smaak viel bij veel Apple-klanten. Op de kleur na is het nieuwe model identiek aan de andere iPhone 8 modellen; ook de adviesprijs is hetzelfde.

Goede zaak

Dat opvallende tintje is niet zomaar gekozen. Met de RED-producten, waaronder ook telefoonhoesjes, bandjes voor je iWatch, koptelefoons en speakers, ondersteunt Apple (Product)Red, dat onder anderen door U2-zanger Bono is opgericht om geld in te zamelen voor het Global Fund. Deze organisatie doet onderzoek naar aids, tuberculose en malaria, en de bestrijding daarvan. Elke (Product)Red-aankoop draagt hier direct aan bij.

Opbrengst

Naast Apple, dat het fonds al elf jaar ondersteunt, dragen ook bedrijven zoals Microsoft, Starbucks en Converse hun steentje bij. Hoewel niet duidelijk is hoeveel van het aankoopbedrag naar dit goede doel gaat, is er volgens Apple al meer dan 160 miljoen dollar (zo’n 130 miljoen euro) ingezameld met de verkoop van al hun Red-producten.

Het toestel is via de Apple-site al te bestellen en ligt vanaf vrijdag de 13e in de winkel. En nu maar hopen dat dat geen ongeluk brengt…

Tekst: Charlotte Russel | Beeld: Apple