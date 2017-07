Elke hoek z’n eigen functie

Waar begin je met de (nieuwe) inrichting van de kinderkamer? Verdeel de ruimte in zones: spelen, knutselen, huiswerk maken. Door elke hoek zijn eigen functie te geven, creëer je rust in de ruimte en in het hoofd van je kind.

Lekker hoog

Door slim gebruik te maken van de hoogte, ontstaat extra ruimte op de grond. Kies bijvoorbeeld voor een hoogslaper. Gezellig bovenin slapen en onder het bed spelen en opbergen. Wie wilde er vroeger niet slapen in een stapelbed?

Ingebouwde opbergruimte

Rennen, knutselen en spelletjes spelen. Voor je het weet ligt de vloer vol met blokken, auto’s en Barbies. Kies daarom voor een bed met ingebouwde opbergruimte, een inklapbaar bureau of kastjes met veel lades en spreek samen met je kind af welk speelgoed waarin hoort. En dat het daar elke avond weer in moet voor het slapengaan.

Klimmen?!

Je verzint het niet, maar het gebeurt soms toch: je kind en zijn vriendjes zien het gordijn als de ideale tent of – nog erger – als een touw om in te klimmen. Gelukkig zijn er gordijnen met klittenband. Zo trekken ze niet de volledige gordijnroede uit de muur.

Mam, ik heb gekleurd…

…op de muur. Schilder een wand met schoolbordverf of whiteboardverf, dan kan je Picasso gerust zijn gang gaan en hoef je niet elke week die muur opnieuw te schilderen.

Nooit meer bang

Veel kinderen zijn bang in het donker. Enge schaduwen verdwijnen met een nachtlampje. Ook rustgevend zijn lampjes met een ingebouwd muziekje.