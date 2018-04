Haal het voorjaar in huis: 9x vrolijke items voor je interieur

Na een grondige voorjaarsschoonmaak begint het onwijs te kriebelen om het huis een fijne make-over te geven. Tijd om kleurrijke items in huis te halen om de lente nog meer te vieren en je interieur een update te geven.

Van vrolijke kussens tot kleurrijke tafelkleden en bloempotten: door een paar nieuwe accessoires in huis te halen, kun je je interieur al gauw een frisse lente-update geven. Op Living.nl vind je de leukste items en is het aanbod eindeloos. Er is voor ieder wat wils en je wordt er gegarandeerd hebberig van. Dit zijn onze favorieten die jij met 10 procent korting kunt shoppen. Fijn, toch?

&k amsterdam kom citroen van € 13,95 voor € 12,56 Bestel Doiy spiegel oog van € 44,95 voor € 40,46 Bestel Urban Nature Culture Good Morning mok van € 9,95 voor € 8,96 Bestel Draadzaken DIY Kit Wall Planter van € 16,00 voor € 14,40 Bestel De Kussenfabriek Gregor Kussen van € 59,00 voor € 53,10 Bestel ixxi Muurdecoratie van € 109,00 voor € 98,10 Bestel Handed By Up Mid plantenstandaard van € 35,95 voor € 32,36 Bestel &k amsterdam spiegel van € 49,95 voor € 44,96 Bestel Urban Nature Culture World Tile tafelkleed van € 19,99 voor € 17,99 Bestel

Beeld: Living.nl, iStock