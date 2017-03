Binnenkijken: veranderdrang in een drive-in

Hebe (35, freelance ontwikkelaar tv-formats en eigenaar webshop) en Vincent (45, freelance geluidsman, mede-eigenaar webshop en huisman) wonen met Otis (4) en Noa (2) in een drive-inwoning uit 2000 in Lisse. Ze hebben een woonoppervlakte van 160 vierkante meter en wonen er vijf jaar.

‘Het fijne aan dit huis is dat de keuken niet op de begane grond is, maar op een centrale plek op de eerste verdieping. En dat de basis goed was waardoor we niet hoefden te verbouwen. We deden alleen wat cosmetische aanpassingen zoals schilderwerk, een nieuwe vloer en andere fronten voor de keukenkastjes. De vorige bewoners schilderden grote gekleurde vlakken op de wanden die horizontaal doorliepen over de muren van het huis op de eerste en tweede verdieping. Een heel goed idee want het geeft een ruimtelijk gevoel. Zij hadden een nogal kleurrijke smaak dus wij schilderden de vlakken over in neutralere tinten. Mijn woonstijl is heel divers. Ik combineer oud met nieuw en low budget met design. Daarnaast ben ik nogal veranderlijk. Ik kan zomaar bedenken dat een gele bank prachtig zou staan. En dan staat-ie er ook binnen een week. Vincent en ik verschilden best van smaak. Hij bracht een klassieke Chesterfield-bank in en had een grote Le Corbusier-tafel. Mijn stijl was meer trendy. Nu zitten we op één lijn. We vonden allebei dat de woonkamer ‘grote gebaren’ nodig had en dat mijn bank uit mijn vorige huis compleet wegviel. Daarom kochten we deze grote hoekbank. Het allerbelangrijkste vind ik dat ons huis leefbaar is voor de kinderen.’

Favoriete winkels

Ik koop bijna alles online! Maar ik loop nog wel eens de Hema binnen.

Leuke webshops

wehkamp.nl

flinders.nl voor designstukken

vtwonen.nl

Woontip van Hebe

‘Kijk eens wat woonstylistes doen op Instagram. Bijvoorbeeld Binti Home, &Suus en Femkeido. Het kan niet anders dan dat je hier inspiratie van krijgt! Ik koop bijna alles online. Bijvoorbeeld via de site van Wehkamp. Vroeger vond ik dit een nogal suf bedrijf en was het bijna not done om iets bij ze te bestellen. Maar tegenwoordig hebben ze naast kleding een groot interieuraanbod met leuke merken en betaalbaar design.’

Hebe online

cozykidz.nl

cozykidzblog.nl

Bron Flair 11 – 2016

Onder redactie van Marlies Huisman. Interview: Eva Lunshof. Fotografie: Hans Mossel, Buro Binnenhuis. Shopping: Jorian Lub